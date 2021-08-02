Как не позволять людям управлять вами: 5 правил

Психологи советуют научиться отстаивать свои личные границы. Важно также быть настойчивыми и уверенными в себе, тогда и повлиять на вас будет сложно

Личные границы помогают человеку быть менее чувствительными к манипуляциям и различным токсичным проявлениям в отношениях. Психолог Кирилл Зиньков на своей странице в Instagram пояснил, что суть личных границ в первую очередь в ощущении и последующем понимании того, что "для меня нормально, хорошо".

Личные границы – это больше ощущение, чем рациональная установка.

5 правил, которые не позволят людям управлять вами

1. Тебе надо — ты и делай

Манипуляторы очень часто используют слово надо, которое говорит не о вашем желании, потребности или надобности, а о долге, обязательствах. И все это надо не вам, а человеку, который пытается с помощью этих слов управлять вами.

Каждый раз, когда речь идет о подобной манипуляции, стоит задавать вопрос "Кому это надо?".

2. Пообещал — выполни

Манипуляторы часто давят на чувство вины, если вы опрометчиво или необдуманно что-то пообещали. Старайтесь следить за тем, что говорите, а если уже что-то пообещали, то выполните это – может так вы быстрее научитесь себя контролировать.

3. Не просят — не лезь

Очень часто из-за благих намерений человек пытается помочь тому, кто его об этом не просил. Таким образом сам впрягаешься в дело, которое уже обязан будешь сделать, нарушив при этом и первое и второе правила из списка.

Но, если вы хотите помочь человеку, сперва поинтересуйтесь у него, нужно ли ему это. Если внятного ответа не получили – лучше не лезьте.

4. Живи настоящим

Человеку свойственно возвращаться к каким-то ситуация из прошлого или моделировать свое будущее. И это вполне нормально. Важно только не реагировать на популярную модель поведения манипулятора, который любит говорить что-то типа: "Раньше ты таким не был".

Используя фразу "Раньше было раньше", вы и осадите вашего манипулятора и сами себе напомните, что важно только то, что происходит сейчас.

5. Не осуждай, не критикуй

Иногда бывает очень сложно сдержаться, чтобы не покритиковать других людей. Вот только, кому это интересно и зачем это нужно? Если вас в очередной раз начнут осуждать, выслушайте, но не критикуйте в ответ.

А затем используйте очень подходящие вопросы: "И что из этого следует?", "Как ты предлагаешь поменять эту ситуацию?", "Почему ты считаешь, что только твоя оценка ситуации правильная?". А еще лучше – просто пропускайте подобные слова мимо ушей.

А чтобы эти правила срабатывали во взрослом возрасте, важно правильно воспитывать своих детей. Как это делать, знает психолог Наталья Холоденко – смотрите видео:

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