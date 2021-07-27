Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Куда поехать в отпуск

Как правильно худеть

Если обгорели на солнце

Модные джинсы

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Красивые, успешные, но старые: кто и почему хейтит героинь сериала "Секс в большом городе"

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
27 июля, 16:25
Копировать ссылку
Первая серия сериала вышла в июне 1998 года. Новый сериал начали снимать спустя 23 года, когда главным героиням уже было за 50 лет
Кто и почему хейтит героинь сериала Секс в большом городе из-за старения
Кто и почему хейтит героинь сериала Секс в большом городе из-за старения / Фото: Сегодня

Однако, на ряду с радостными комментариями о возвращении любимых героинь "Секса в большом городе" на экраны, стали появляться и едкие высказывания касательно их возраста и изменений внешности. Мы пообщались с психологом Мариной Журбенко и выяснили, почему появилось так много хейта в адрес актрис и откуда вообще берется страх постареть.

Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко
Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко / Фото: пресс-служба

Что стоит за едкими комментариями о старости

В начале июля стартовали съемки сериала "Секс в большом городе" с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис в главных ролях.

Реакция зрителей не заставила себя ждать и вместо ожидаемой радости от возможности снова окунуться в замечательные эмоции от просмотра – на актрис обрушился шквал критики и негодования по поводу их уже не молодой внешности.

На секундочку, первая серия культового сериала вышла в июне 1998 года. Новый сериал начали снимать спустя 23 года, когда главным героиням уже за 50 лет. Пользователи стремительно распространяли фото "до" и "после", унижая при этом закономерный и естественный процесс нашего организма – старение.

Появился первый кадр из нового "Секс в большом городе"
Появился первый кадр из нового "Секс в большом городе" / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Сейчас многие женщины в возрасте 35-40 лет получили от общества гораздо более щедрый подарок, чем наши мамы и бабушки. Они отважно боролись за женские права и, спасибо их смелости, сейчас у нас есть много привилегий.

У современных, образованных, свободных женщин есть права, но есть и проблемы, вроде двойной трудовой нагрузки, гендерной дискриминации, харассмента, домашнего насилия и т.д.

Современная женщина должна уметь: готовить, убирать, ухаживать за детьми и мужем, работать и расти в карьере, много путешествовать, достаточно зарабатывать, постоянно усовершенствоваться, быть ухоженной, ходить в спортзал, много читать, быть радостной, уметь классно пошутить и поддержать разговор, следить за весом, фигурой, лицом и никогда не стареть.

Но замечать и делать все – физически невозможно. В сутках, по-прежнему 24 часа, в году – 365 дней. Тем временем, психологическое давление и гонки настолько усиливаются, что чувство "неудачника" преследует.

В Instagram все такие привлекательные, успешные и молодые. И тут наваливаются мысли: ресурсы у меня есть, но на что и когда их пустить? Придержать или действовать? Стоит ли отрываться от того, что я уже делаю, чтобы трансформироваться во что-то новое? Правильный ли путь я выбрала?

Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис
Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Эти вопросы бомбардируют нас из рекламы, всплывают после дружеских бесед и просмотров вебинаров, атакуют перед сном. Вокруг столько возможностей, а я сижу на попе ровно. Или не сижу? Как понять?

Почему старость так активно критикуют

Социальное давление стало настолько бескомпромиссным, что даже естественный процесс старения – заставили считать постыдным. Каждый раз, когда женщина испытывает на себе все эти непримиримые требования – у нее бессознательно появляется желание покритиковать или осудить кого-то более успешного.

Так устроена наша психика. Все люди, без возрастных исключений, нуждаются в "поглаживаниях" (единица признания).

Самый простой способ получить внутреннее удовлетворение – увидеть кого-то, кто менее успешен или красив.

Актрисы сериала – очень успешные личности. Соответственно, смотря на них, где-то глубоко в душе просыпается внутренний "контролирующий родитель", который спрашивает: "а чего достигла ты?".

Согласитесь, неприятно ощущать эту упрекающую манеру внутреннего диалога. И в эту секунду "бунтующий ребенок" изо всех сил начинает защищаться: "зато она старая, у нее много морщин, а я – молодая и у меня еще все впереди".

Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер
Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Этот процесс действует на нас подсознательно и регулируется осознанием полученных в детстве травм и способов их избежать во взрослой жизни.

Слишком много требований сформировано и продиктовано. И если говорить о том, что каждый человек рождается чистым листом, на котором пишут сценарий его родители и окружение, то маркетинговые уловки всегда найдут уязвимое место, чтоб надавить на ваши уязвимые места и напомнить вам обо всех социальных и психологических "нормах".

Дело не в том, что актрисы постарели. Дело в том, что социум запретил стареть, а мы в это поверили.

Почему люди боятся старости

В течение жизни, люди мечтают "скорее вырасти", "вернуться в детство", "повернуть время вспять". И совершенно никому не хочется срочно постареть.

Конечно, есть резонные основания бояться старости, например: падение уровня доходов, крах сексуальной жизни, неизлечимые болезни. С людьми 60+ более-менее все понятно. Но чего тогда боятся люди 18, 25, 30, 35 или 40 лет?

На самом деле, много чего: не успеть попасть в список Forbes, не выйти замуж, не достичь карьерных высот, не родить детей, не вылечить акне, не получить "Оскар", Пулитцеровскую премию (нужное подчеркнуть). И вдобавок — потерять свежесть и красоту.

С Forbes все понятно – ты либо попадешь, либо не попадешь в список. Но вот с внешностью все куда более однозначно: с возрастом она точно изменится. Сил и здоровья станет меньше, на что не каждый способен повлиять.

В мире, который одержим культом молодости, сложно находить баланс между желаемым и навязанным. В этих обстоятельствах полезно напоминать себе:

  • старение случается с каждым;
  • остановить его невозможно.

Лучшее, что можно делать в любом возрасте — вести здоровый образ жизни, ухаживать за лицом и телом, инвестировать в свое развитие. Ведь на самом деле страшнее стареть тому, кто все ставки сделал только на молодость.

Как не поддаваться паническим настроениям по поводу старения

Чтоб не поддаваться давлению социума – для начала нужно познакомиться со своими внутренними родителем и ребенком. Выяснить, какие послания влияют на ваш взрослый выбор.

Слушайте свой внутренний голос, он точно не собирается кого-то полить грязью. Его единственное намерение – получить любовь и признание, на которое заслуживают все, без исключений.

Сара Джессика Паркер открыла детали сценария новых серий "Секса в большом городе" – смотрите об этом видеосюжет:

Ране мы собрали главные сплетни вокруг продолжения сериала – чего ожидать от сиквела "Секс в большом городе".

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Делать зарядку для ног
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как заготовить абрикосовый компот
Хакнуть
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Достойный ли сервис на отдыхе в Украине?
Узнать больше об отдыхе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
25 - 31 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Сможешь отличить дизайнерскую одежду от вещей с рынка?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Где купаться
Топ пляжей недалеко от Киева
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять