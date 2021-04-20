Женщина случайно отправила штукатурам свои голые фото. Мастера отказались работать с ней

Розанна Додж фотографировала потолок на кухне, но в кадр влезло зеркало на стене. В этот момент женщина была абсолютно голой

52-летняя Розанна Додж из Великобритании случайно отправила трем штукатурам своих голые фото. Об этой курьезной истории женщина рассказала журналистам британского издания Daily Mail.

По словам Розанны, она искала в Facebook мастера, чтобы отремонтировать в своем доме порядок. Найдя в рекомендациях троих профессионалов, она описала им задачу и сроки. В ответ все попросили снимки дома. В спешке Додж сфотографировала каждый угол и сразу отправила снимки специалистам.

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Фото: Roseanne Dodge

Только один штукатур ответил на сообщение британки. Мужчина вежливо отказался от работы.

"Извините, я откажусь от этого заказа. Не знаю, было ли это ошибкой, но вам, возможно, нужно просмотреть некоторые фотографии, которые вы мне отправили. Я считаю подобное ужасно непрофессиональным, поэтому вынужден отказаться", – написал он.

Фото: Roseanne Dodge

Оказалось, когда Розанна фотографировала потолок на кухне, в кадр влезло зеркало на стене. По нелепой случайности в этот момент женщина была абсолютно голой. Она объяснила, что делала фотографии, только встав с постели утром.

Британка сразу же извинилась перед мастерами.

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