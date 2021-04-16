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Поляки два дня сидели с закрытыми окнами из-за застрявшего на дереве круассана

Сегодня, 13:03

Зоозащитникам позвонила женщина и попросила снять с дерева возле многоквартирного дома некое странное существо

Жителей польского Кракова несколько дней подряд держал в страхе обыкновенные круассан, застрявший на дереве. Люди приняли его за странное существо. Историю об этом рассказало Краковское общество защиты животных на своей странице в Facebook.

Зоозащитникам позвонила женщина и попросила снять с дерева возле многоквартирного дома некое странное существо.

"Придите и заберите его! Оно уже два дня сидит на дереве напротив! Люди не открывают окна, потому что боятся, что оно проникнет к ним домой", – рассказала полячка.

Инспектор попытался выяснить, что это за создание. Дама сказала, что оно "коричневое и сидит на дереве".

В итоге, обойдя местность и внимательно осмотрев деревья, инспекторы обнаружили застрявший в ветках сирени коричневый круассан. Вероятно, местные жители выбросили его из окна, чтобы покормить птиц.

Фото: KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Однако в обществе защиты животных заявили, что женщина сделала все правильно.

"Всегда стоит сообщать, если вас что-то беспокоит. Лучше проверить и разочароваться, иногда (к сожалению, очень редко) посмеяться, чем ничего не сделать", – отметили эксперты.

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Напомним, в Кривом Роге женщине попался круассан с мерзким "сюрпризом".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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