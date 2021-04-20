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Жінка випадково надіслала штукатурам свої голі фото. Майстри відмовилися працювати з нею

Сьогодні, 13:35

Розанна Додж фотографувала стелю на кухні, але у кадр влізло дзеркало на стіні. У цей момент жінка була абсолютно голою

52-річна Розанна Додж з Великої Британії випадково надіслала трьом штукатурам своїх голі фото. Про цю курйозну історію жінка розповіла журналістам британського видання Daily Mail.

За словами Розанни, вона шукала у Facebook майстра, щоб відремонтувати у своєму будинку стелю. Знайшовши в рекомендаціях трьох професіоналів, вона описала їм завдання і терміни. У відповідь всі попросили знімки будинку. В поспіху Додж сфотографувала кожен куточок і відразу надіслала фото фахівцям.

До речі, є ще одна причина посміхнутися: раніше ми підготувала захоплюючий календар подарунків на квітень.

Фото: Roseanne Dodge

Тільки один штукатур відповів на повідомлення британки. Чоловік ввічливо відмовився від роботи.

"Вибачте, я відмовлюся від цього замовлення. Не знаю, чи це було помилкою, але вам, можливо, потрібно переглянути деякі фотографії, які ви мені надіслали. Я вважаю, що це дуже непрофесійно, тому змушений відмовитися", – написав він.

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Фото: Roseanne Dodge

Як виявилося, коли Розанна фотографувала стелю на кухні, у кадр влізло дзеркало на стіні. У цей момент жінка була абсолютно голою. Вона пояснила, що робила світлини вранці, щойно вставши з ліжка.

Британка відразу ж вибачилася перед майстрами.

Нагадаємо, раніше бабуся випадково надіслала внучці свої оголені фото: її реакція стала хітом.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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