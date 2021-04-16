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Депутат случайно засветился на заседании абсолютно голым

Сегодня, 10:51

Канадский депутат Уильям Амос объяснил, что видеокамера случайно включилась, когда он переодевался после пробежки. Политик извинился за этот инцидент

Депутат парламента Канады Уильям Амос случайно засветился обнаженным во время заседания Палаты общин. Об этом сообщает ABC News.

На скриншоте видно, что Амос стоит за столом между флагами Квебека и Канады, его интимные части прикрыты, вероятно, мобильным телефоном, который он держит в руке.

Фото: National Post

Мужчина объяснил, что видеокамера случайно включилась, когда он переодевался после пробежки.

"Моя видеокамера случайно включилась, когда я переодевался в рабочую одежду после пробежки. Я искренне извиняюсь перед своими коллегами в Палате общин за этот непреднамеренный инцидент. Очевидно, это была ошибка, и такого больше не повторится", – отметил Амос.

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Внимание к этому инциденту привлекла депутат от оппозиционной партии "Квебекский блок" Клод ДеБельфьой. Она напомнила, что члены парламента мужского пола должны носить пиджак и галстук, а также рубашку, нижнее белье и брюки.

К слову, Уильям Амос представляет муниципалитет Понтиак в Квебеке с 2015 года.

Кстати, ранее мы писали, как один из участников муниципального совета в бразильском городе Рио-де-Жанейро забыл отключить программу для видеоконференций Zoom и в прямом эфире занялся сексом со своей девушкой.

А вот американский чиновник Крис Платцер, который работал специалистом по планированию города Вальехо в штате Калифорния (США), уволился после того, как во время рабочей встречи в Zoom бросил своего кота на пол и пил пиво.

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