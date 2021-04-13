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Заказанное в интернет-магазине свадебное платье повергло невесту в шок (видео)

Сегодня, 11:38

Девушка купила подвенечный наряд за 50 долларов

Пользовательница TikTok по имени Лили купила свадебное платье от бюджетного бренда Sodaclubs стоимостью 50 долларов в интернет-магазине и удивилась его фасону. Соответствующее видео стало вирусным и набрало 35 тысяч просмотров и больше двух тысяч лайков.

На кадрах девушка показала скриншот платья черного цвета. Наряд состоит из корсетного боди с глубоким декольте и длинной юбки, передняя часть которой полностью обнажает ноги.

@lillypuhalla

yeah so f*ck soda club if they ever appear again you should probs avoid ##greenscreen##whatiwanted vs ##whatigot##fail

original sound – Madeline

Следом девушка разместила кадр, на котором она примеряет доставленное платье. В отличие от заявленного производителем образца, боди выполнено из тонкого материала, декольте отсутствует, а вместо пышной юбки наряд дополнен полупрозрачной тюлевой тканью.

"Надеюсь, они вернут тебе деньги", "Черт возьми", "Пусть это будет нам уроком", "Оно выглядит гораздо хуже, чем я ожидала", "Девочка, ты купила себе модный купальный костюм", – пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, ранее в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок невесты с пышными формами, на которой разорвалось свадебное платье.

Кроме этого, мы рассказывали, как в Сети невесту высмеяли из-за "прозрачного" свадебного платья.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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видео курьез платье невеста
Источники: Сегодня , tiktok.com/@lillypuhalla
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