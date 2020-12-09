Бабушка случайно отправила внучке свои обнаженные фото: ее реакция стала хитом (видео)

Позже пожилая женщина объяснила, что эти кадры предназначались для ее друга

Бабушка случайно отправила "голые" фото своей внучке – TikTok-блогерше Марките Грин. Осознав ошибку, женщина сразу же попросила родственницу удалить снимки с телефона. По ее словам, эти кадры предназначались для ее друга – Брайана.

Позже женщина записала голосовое сообщение и извинилась за отправку обнаженных фотографий. А Маркита Грин сняла свою реакцию на увиденное и опубликовала эту запись в TikTok.

Своим видом в кадре внучка показала, что интимные снимки бабушки заставили ее страдать – на видео она закрыла глаза рукой. "Я даже работать не могу", – прокомментировала Грин свое состояние после увиденного.

За неделю ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров и 230 тысяч лайков. Многие зрители посмеялись над ошибкой бабушки, а некоторые поддержали ее внучку.

"Я бы просто умер, если бы такое случилось со мной", – поделился своими мыслями один из комментаторов.

Напомним, ранее школьник выложил в Сеть обнаженные фото преподавателя.

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