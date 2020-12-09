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Бабушка случайно отправила внучке свои обнаженные фото: ее реакция стала хитом (видео)

Сегодня, 09:54

Позже пожилая женщина объяснила, что эти кадры предназначались для ее друга

Бабушка случайно отправила "голые" фото своей внучке – TikTok-блогерше Марките Грин. Осознав ошибку, женщина сразу же попросила родственницу удалить снимки с телефона. По ее словам, эти кадры предназначались для ее друга – Брайана.

Позже женщина записала голосовое сообщение и извинилась за отправку обнаженных фотографий. А Маркита Грин сняла свою реакцию на увиденное и опубликовала эту запись в TikTok.

@mimibae89

Grandma tripping I cant even function at work #fyp#foryoupage#fyp#4u

yort_. – @yort_.

Своим видом в кадре внучка показала, что интимные снимки бабушки заставили ее страдать – на видео она закрыла глаза рукой. "Я даже работать не могу", – прокомментировала Грин свое состояние после увиденного.

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За неделю ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров и 230 тысяч лайков. Многие зрители посмеялись над ошибкой бабушки, а некоторые поддержали ее внучку.

"Я бы просто умер, если бы такое случилось со мной", – поделился своими мыслями один из комментаторов.

Напомним, ранее школьник выложил в Сеть обнаженные фото преподавателя.

Смотрите видео: "голые" платья звезд

Кроме этого, мы писали о Пейдж Ванзант, которая чуть ли не каждый день радует своих подписчиков в Instagram обнаженными фотографиями.

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@mimibae89
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