Японец создал второе лицо на 3D-принтере. За что люди платят 26 тысяч гривен?

Кого-то такой аксессуар шокирует, а кому-то – нравится

Лица на лицах. Странные маски, которые копируют чужие черты лица, научился изготавливать мастер из Японии. Как их изготовляют и сколько стоят необычные маски – далее в материале.

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Сначала Шухей Окавара сканирует чье-то лицо, а потом печатает копию на 3D-принтере. В его магазине в центре Токио есть три сотни образцов.

Кого-то такой аксессуар шокирует, а кому-то – нравится, констатирует Окавара. И на недостаток клиентов не жалуется. При том что цена на такой необычный аксессуар – заоблачная. В пересчете на гривны маска стоит более 26 000.

Странные маски на 3D-принтере Фото: скриншот

Тем временем в Японии создали самую дорогую маску в мире стоимостью в 10 тысяч долларов. Она изготовлена с кристаллами Swarovski.

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