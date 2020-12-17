Японец создал второе лицо на 3D-принтере. За что люди платят 26 тысяч гривен?
Кого-то такой аксессуар шокирует, а кому-то – нравится
Лица на лицах. Странные маски, которые копируют чужие черты лица, научился изготавливать мастер из Японии. Как их изготовляют и сколько стоят необычные маски – далее в материале.
Сначала Шухей Окавара сканирует чье-то лицо, а потом печатает копию на 3D-принтере. В его магазине в центре Токио есть три сотни образцов.
Кого-то такой аксессуар шокирует, а кому-то – нравится, констатирует Окавара. И на недостаток клиентов не жалуется. При том что цена на такой необычный аксессуар – заоблачная. В пересчете на гривны маска стоит более 26 000.
Тем временем в Японии создали самую дорогую маску в мире стоимостью в 10 тысяч долларов. Она изготовлена с кристаллами Swarovski.
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