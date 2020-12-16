Для костюмов оригинального шоу "Маска" мастера разработали более 20 видов рогов, бивней и копыт

Ведущим шоу станет телезвезда Владимир Остапчук

Телеканал "Украина" готовит зрителям уникальное масштабное шоу "Маска". Украинская версия мирового бестселлера The Masked Singer, который покорил миллионы зрителей по всему миру, представит эксклюзивных героев, под масками которых спрячутся лучшие артисты, ведущие и спортсмены Украины.

Оригинальные костюмы для шоу "Маска" создаются при помощи уникальных технологий и эксклюзивных материалов. Так, для половины героев команда под руководством Леси Патоки изготовила более 20 различных форм рогов, копыт и бивней.

Рога для шо "Маска" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По правилам оригинальной версии звездного шоу-детектива "Маска" зрители должны разгадать, кто из знаменитостей скрывается внутри зрелищных костюмов, над созданием которых работают лучшие художники страны – Леся Патока и Назар Дидык. По словам Леси Патоки, ее команда поставила перед собой задачу создать костюмы и образы не только красивыми, но и прочными. При этом мастера отдают предпочтение аналоговому созданию деталей, так как это максимально экологично.

"Так как мы решили создавать эти детали аналоговым способом, применяли очень интересную технику. У нас на студии работала скульптор, которая сначала лепила индивидуально каждую форму, потом отливалась силиконовая форма, в которую заливался пластик. Все эти детали состоят из двух частей. После того, как они были отлиты и высохли, мы их соединяли, склеивали воедино, зашкуривали и они шли на роспись к нашей художнице", – поделилась художница по костюмам оригинального шоу "Маска" Леся Патока.

Рога для шо "Маска" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Уникальность данной технологии в том, что каждую пару рогов, копыт и бивней мастера делали индивидуально, так как все они отличаются формой. А подобные формовки, к примеру, в Китае изготавливаются специально для запуска массового производства. Но нашим специалистам пришлось сделать 20 уникальных формовок собственноручно.

Все это не просто так. Леся Патока утверждает – такой способ изготовления деталей более надежный и прочный.

Рога для шо "Маска" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Технология их изготовления, на самом деле, очень трудоемкая и сложная. Конечно, можно было прибегнуть к более простому варианту – вытесать детали из стиродура, который отлично поддается формовке. Но дело в том, что стиродур – достаточно хрупкий материал, а я очень переживаю, что наши герои, не чувствуя своих габаритов, могут просто не вписаться в дверной проем, – рассказала Леся Патока. – Мне даже снились страшные сны о том, что у нас выход на сцену, а герой не вписался в дверной проем – рог сломан, режиссеры кричат, у всех нас паника-истерика – запасных рогов нет. Поэтому я решила, что мы должны их сделать очень прочными и не убиенными".

Рога для шо "Маска" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, украинское шоу "Маска" на телеканале "Украина" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Ведущим шоу станет телезвезда Владимир Остапчук.

Ранее сообщалось, что телеканал "Украина" приступил к съемкам грандиозного шоу "Маска".

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