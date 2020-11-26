В Японии создали маску за 10000 долларов. Такую и снимать не захочется!

Спрос на маски пока невелик, ведь позволить себе роскошь могут немногие

Защитная маска за 10000 долларов. Необычная коллекция появилась в японских магазинах. Почему маски такие дорогие и готовы ли их носить в Японии – далее в материале.

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Средства защиты такие дорогие, ведь их украшают драгоценными камнями – кристаллами Сваровски, жемчугом и даже бриллиантами. Дизайн дорогих масок для лица разработала местная сеть модной одежды.

Спрос на маски пока невелик, ведь позволить себе роскошь могут немногие. Но помимо стоимости, такой дорогой "аксессуар" нужно носить еще и с соответствующей одеждой, считает жительница Токио Мицуи Канеко.

В Японии создали маску за 10000 долларов Фото: скриншот

"К такой маске и одежда соответствующая нужна. А так мне немного стыдно ее носить с моим гардеробом", – говорит местная жительница.

Впрочем, до рекорда японским художникам далеко. Самую дорогую маску изготовили в Израиле за полтора миллиона долларов.

Но дорогими создают не только маски, а и обувь. Например, Balenciaga выпустили кроссовки за 5750 долларов, которые нельзя носить.

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