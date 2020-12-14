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Телеканал "Украина" приступил к съемкам грандиозного шоу "Маска"

Сегодня, 14:56

На съемках соблюдаются жесткие правила конфиденциальности

Телеканал "Украина" начал съемочный период масштабного звездного шоу-детектива "Маска", украинской адаптации всемирно известного формата The Masked Singer. Сцена, для производства которой использовались новейшие мировые технологии, поразит своими масштабами и инновационностью.

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Работа над созданием грандиозной сцены, которая войдет в историю украинской телеиндустрии и в бренд-бук международного формата The Masked Singer, длилась более полугода. Креативная команда украинского шоу "Маска", вдохновленная международными адаптациями, решила разработать свой уникальный проект. Для этого дизайнеры Игорь Чуприна и Тимофей Николаенко создали несколько вариантов визуального решения, из которых был выбран один – который и увидят телезрители всего мира в эфире телеканала "Украина".

Уникальная сцена проекта "Маска" органично сочетает в себе стильный, современный дизайн с продвинутым техническим наполнением. Впечатляющий свет, звук, инновационные проекторы позволяют создавать 3D-маппинг и другие яркие проекционные решения, а также воплощать в жизнь самые смелые креативные решения творческой команды шоу.

Сцена, где снимают шоу "Маска"
Сцена, где снимают шоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Настоящим вызовом для творцов проекта стало создание шикарных масок, которые находятся по обе стороны сцены. Они подчеркивают основную идею формата, поэтому для украинской команды было принципиальным органично вписать их в декорацию. Чтобы достигнуть идеальных форм и финального результата, проработали и обсудили множество технологий, провели огромное количество различных тестов, пока не выбрали самый технологичный и быстрый вид производства. В итоге декорация из двух масок, каждая из которых размером 5,5х2,5 метра, была воспроизведена с максимальной скоростью.

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"Это монолитные конструкции внушающих размеров, собранные из небольших частей. Все они вырезались порядка 2 недель, а финальная обработка масок, включая армирование конструкций, покраску и подготовку, заняла около 7 дней, так что на производство декорации ушло около 2,5-3 недель", – говорит руководитель компании SLS, которая занималась изготовлением декораций, Филипп Нирод и добавляет, что шикарные маски, которые "оживают" на сцене шоу – это ноу-хау украинской команды.

Благодаря плотной работе с творцами сценических конструкций команде проекта удалось в быстрые строки изготовить и другие ключевые элементы сцены. Например, стол, где располагаются звездные детективы шоу. Для создания этой локации использовали сложные нестандартные технологии, в том числе специфическую многослойную покраску, которая обеспечивает сияющую текстуру конструкции.

Сцена, где снимают шоу "Маска"
Сцена, где снимают шоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Джонатан Буллен, исполнительный продюсер компании Fremantle, являющейся правообладателем формата The Masked Singer, отметил, что он просто очарован сценой украинской адаптации.

Съемки самого загадочного проекта на украинском телевидении уже стартовали. На площадке работают 18 камер. На съемках соблюдаются жесткие правила конфиденциальности: вход в павильон строго ограничен, все, кто находится на площадке, подписали договора о неразглашении информации, фото- и видеосъемка запрещены.

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Напомним, украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Тем временем музыкальный продюсер "Маски" рассказал, что конкурс на участие в шоу – 5 человек на место.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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Источник: Сегодня
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