Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Самые необычные защитные маски для лица. В них можно проявлять эмоции и даже есть!

Сегодня, 12:06

Теперь в масках можно есть, показывать свою улыбку и другие эмоции

Не только защищают, но и очищают воздух – производители масок наперегонки придумывают ноу-хау. На главный аксессуар года в мире настоящий бум. Чем еще удивляют изобретатели – далее в материале.

Сюжет Натальи Тимуршиной
Видео: Сегодня

Маска, в которой можно есть

Теперь можно обедать, не снимая защитной маски! Ученые Израиля разработали антикоронавирусную повязку с дистанционным управлением, которую можно использовать во время приема пищи.

Она сконструирована по принципу велосипедного тормоза: на проводе присоединен рычаг. При нажатии маска раскрывается, открывая рот.

В такой маске можно есть, не снимая ее
В такой маске можно есть, не снимая ее
Фото: скриншот

Разработчики отмечают, что есть, например, мороженое или соусы в такой маске будет не просто, а вот с твердым продуктами проблем не возникнет.

Выпустить умную маску планируют в следующем году. Ее стоимость в среднем составит 100 гривен.

Прозрачная маска

Прозрачная маска разработана специально для проявления эмоций! Модель выполнена из медицинского силикона – в ней видно рот, щеки и нос.

Прозрачная маска
Прозрачная маска
Фото: скриншот

Новинка имеет функцию защиты от запотевания. А еще маску можно поместить в посудомоечную машину для тщательной очистки.

Маска для проявления эмоций

Показывать эмоции теперь можно даже в тканевой маске! Интересное решение предложил разработчик видеоигр Тайлер Клель.

Маска для проявления эмоций
Маска для проявления эмоций
Фото: скриншот

Парень интегрировал в ткань светодиоды. Таким образом она улавливает голос человека и отражает простые значки – улыбку или открытый рот. Цифровая часть съемная, поэтому хлопковую маску можно смело стирать.

Цена такой маски стартует от 800 гривен. Первые желающие смогут купить такую ​​маску в мае 2021 года.

Тем временем ученые выяснили, что сигаретный дым переносит COVID-19: какая дистанция безопасная.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Переборщили с масочным режимом: охрана киевского ТРЦ напала на посетителя (видео) Пьяный напал на водителя троллейбуса из-за маски, но был жестоко избит (видео) "Вирусный терминатор": в Греции создали "супермаску" от COVID-19 (фото) Штрафы за маски: наказывать, предупреждать или учить
технологии маска маска для лица
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов

Популярные статьи

Сегодня, 11:10Психология

Под подушкой и в сапожках: интересные подарки на День святого Николая детям

Сегодня, 11:05Fun

Ханука-2020: дата, история и традиции праздника

Сегодня, 09:02Wellness

Вспышка на Солнце спровоцировала самую мощную магнитную бурю за 2020 год в ближайшее время

Вчера, 17:38Шоу-бизнес

Радиоведущий, комик и владелец автопарка: что известно о трех оставшихся участниках "Холостячки"

Вчера, 14:57Шоу-бизнес

4 по-настоящему любимых мужчины принцессы Дианы

Вчера, 13:17Wellness

Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната

Вчера, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 9 декабря: Львы будут всезнайками, а Девам нужно быть спокойнее

8 декабряFood

Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

8 декабряШоу-бизнес

"Песня года" в России: какие украинские артисты приняли участие в концерте

8 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 8 декабря: Тельцам придется решать нелегкую проблему, а Львы рискуют попасть в ловушку

7 декабряFood

Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус

7 декабряШоу-бизнес

Сын Наташи Королевой и Тарзана занялся танцами на пилоне. Пока говорит, что весело

7 декабряШоу-бизнес

Как живет звезда "Х-фактора" – Евгений Литвинкович? Мы разузнали

7 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

7 декабряШоу-бизнес

Как выглядит предполагаемая девушка Андрея Рыбака из "Холостячки": фото

7 декабряFood

Холодные закуски на Новый год-2021: семь праздничных рецептов

Новости партнеров

Что первое бросается в глаза мужчинам при общении с женщинами?
Что первое бросается в глаза мужчинам при общении с женщинами?
Много шума из ничего: 7 самых переоцененных фильмов в истории
Много шума из ничего: 7 самых переоцененных фильмов в истории
Ученые раскрыли загадку, почему некоторые легко переносят COVID
Ученые раскрыли загадку, почему некоторые легко переносят COVID
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
"Жена" Винника впечатлила стильным преображением (фото)
"Жена" Винника впечатлила стильным преображением (фото)
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Розкішна дружина Фернандо Сантоса - просто красуня
Розкішна дружина Фернандо Сантоса - просто красуня

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять