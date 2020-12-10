Самые необычные защитные маски для лица. В них можно проявлять эмоции и даже есть!

Теперь в масках можно есть, показывать свою улыбку и другие эмоции

Не только защищают, но и очищают воздух – производители масок наперегонки придумывают ноу-хау. На главный аксессуар года в мире настоящий бум. Чем еще удивляют изобретатели – далее в материале.

Сюжет Натальи Тимуршиной Видео: Сегодня

Маска, в которой можно есть

Теперь можно обедать, не снимая защитной маски! Ученые Израиля разработали антикоронавирусную повязку с дистанционным управлением, которую можно использовать во время приема пищи.

Она сконструирована по принципу велосипедного тормоза: на проводе присоединен рычаг. При нажатии маска раскрывается, открывая рот.

В такой маске можно есть, не снимая ее Фото: скриншот

Разработчики отмечают, что есть, например, мороженое или соусы в такой маске будет не просто, а вот с твердым продуктами проблем не возникнет.

Выпустить умную маску планируют в следующем году. Ее стоимость в среднем составит 100 гривен.

Прозрачная маска

Прозрачная маска разработана специально для проявления эмоций! Модель выполнена из медицинского силикона – в ней видно рот, щеки и нос.

Прозрачная маска Фото: скриншот

Новинка имеет функцию защиты от запотевания. А еще маску можно поместить в посудомоечную машину для тщательной очистки.

Маска для проявления эмоций

Показывать эмоции теперь можно даже в тканевой маске! Интересное решение предложил разработчик видеоигр Тайлер Клель.

Маска для проявления эмоций Фото: скриншот

Парень интегрировал в ткань светодиоды. Таким образом она улавливает голос человека и отражает простые значки – улыбку или открытый рот. Цифровая часть съемная, поэтому хлопковую маску можно смело стирать.

Цена такой маски стартует от 800 гривен. Первые желающие смогут купить такую ​​маску в мае 2021 года.

Тем временем ученые выяснили, что сигаретный дым переносит COVID-19: какая дистанция безопасная.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться