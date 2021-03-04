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Военные спасли с тонущего корабля четырех брошенных экипажем кошек (фото)

Сегодня, 14:06

Животные не пострадали и чувствуют себя хорошо

Военно-морской флот Таиланда спас четырех рыжих кошек, брошенных на тонущем судне Phamonsin Nava 10 в Андаманском море. Об этом сообщает BBC.

Траулер загорелся и пошел ко дну 2 марта в 13 километрах от берега острова Ко Аданг. Экипаж прыгнул в воду и спасся, но животных рыбаки оставили погибать на борту.

Фото: ViralPress

Командование ВМС специально отправило корабль, чтобы проверить, нет ли на месте крушения разлива нефтепродуктов. Когда военные прибыли для осмотра места инцидента, то обнаружили, что на деревянной балке судна сидит четыре до смерти напуганных кошки.

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Фото: ViralPress

Один из моряков надел спасательный жилет и прыгнул в море. Он спас всех кошек по одной на своих плечах: снимал животных с балки и доставлял на борт корабля.

Фото: ViralPress

Животные не пострадали и чувствуют себя хорошо. В командном пункте их согрели и накормили.

Напомним, ранее мы писали о 54-летней Трейси Аткин из британского города Долиш, которая 35 лет своей жизни проработала ипотечным брокером, однако отказалась от высокооплачиваемой должности, чтобы управлять приютом для кошек.

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Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали о чудесном преображении кошек до и после жизни в приюте – 12 невероятных фото.

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