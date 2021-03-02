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Чиновник обматерил непослушного кота в прямом эфире (видео)

Сегодня, 05:55

Это произошло во время официального заседания в Zoom

Член городского совета в Великобритании Крис Рэндалл в прямом эфире обматерил своего девятикилограммового кота. Это произошло во время официального заседания, проходившего онлайн через сервис видеоконференций Zoom. Об этом сообщает Metro.

Мужчина пытался прогнать кота, который вцепился в новые занавески, но забыл выключить микрофон во время обсуждения в совете города Халл.

На опубликованном в сети ролике Рэндалл срывает встречу и кричит: "Какого черта ты собираешься делать?".

"Я не осознавал, что микрофон все еще включен", – добавил Рэндалл.

Некоторые коллеги чиновника оживленно отреагировали на его матерные высказывания в прямом эфире, однако мужчина не обратил на это внимания.

Позже он извинился перед зрителями за ругань во время заседания.

Кстати, ранее мы писали, как один из участников муниципального совета в бразильском городе Рио-де-Жанейро забыл отключить программу для видеоконференций Zoom и в прямом эфире занялся сексом со своей девушкой.

Смотрите также в сюжете о том, как преуспеть в интернет-общении:

А вот американский чиновник Крис Платцер, который работал специалистом по планированию города Вальехо в штате Калифорния (США), уволился после того, как во время рабочей встречи в Zoom бросил своего кота на пол и пил пиво.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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