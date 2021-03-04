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Військові врятували чотирьох котів з корабля, що тонув (фото)

Сьогодні, 14:06

Тварини не постраждали і почуваються добре

Військово-морський флот Таїланду врятував чотирьох рудих котів, покинутих на судні Phamonsin Nava 10, що тонуло в Андаманському морі. Про це повідомляє BBC.

Траулер загорівся і пішов на дно 2 березня за 13 кілометрів від острова Ко Аданг. Екіпаж стрибнув у воду та врятувався, але тварин рибалки залишили помирати на борту.

Фото: ViralPress

Командування ВМС спеціально відрядило корабель, щоб перевірити, чи немає на місці катастрофи розлиття нафтопродуктів. Коли військові прибули для огляду місця інциденту, то виявили, що на дерев'яній балці судна сидять четверо до смерті наляканих котів.

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Фото: ViralPress

Один з моряків одягнув рятувальний жилет і стрибнув у море. Він врятував усіх тварин по одній на своїх плечах – знімав з балки і доставляв на корабель.

Фото: ViralPress

Руді не постраждали і почуваються добре. У командному пункті їх зігріли та нагодували.

Нагадаємо, раніше ми писали про 54-річну Трейсі Аткін з британського міста Доліш, яка 35 років свого життя пропрацювала іпотечним брокером, проте відмовилася від високооплачуваної посади, щоб керувати притулком для кішок.

Дивіться відео: як в Україні останнім часом рятували тварин

До того Сьогодні.Lifestyle розповідали про чудове перетворення кішок до і після життя у притулку – 12 неймовірних фото.

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