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Кот всю ночь ждал хозяйку и плакал, заглядывая в камеру видеонаблюдения

Сегодня, 11:15

Этот ролик моментально стал вирусным в Сети

Девушка по имени Мэн из китайского города Сюйчжоу поделилась в TikTok забавным видео, на котором показано, как ее кот заглядывает в объектив камеры видеонаблюдения и плачет в ожидании прихода своей хозяйки.

По словам девушки, когда она уезжает по своим делам, то всегда оставляет камеру наблюдения включенной, чтобы приглядывать за своим котом Фу-Фу. Как правило, за это время ничего интересного не происходит, но в последний раз питомец устроил настоящую драму.

Усатый подошел вплотную к камере и со слезами на глазах начал заглядывать в объектив.

Видео: iesdouyin.com

Хозяйка сразу поняла, что это видео точно станет вирусным, и не ошиблась – питомец мигом прославился в Сети.

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Позже появилось видео трогательного их воссоединения.

В комментариях пользователи Сети отмечают, что и сами не могут сдержать слез.

Напомним, ранее 38-летняя Николь Джури из канадского города Дункан показала на видео, как ее шестимесячная кошка Хейзел, которая никогда ранее не видела снега, отреагировала на снегопад.

Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу

Также мы опубликовали подборку из 10 фото самых забавных котов и собак под фильтрами из TikTok.

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Источники: Сегодня , iesdouyin.com
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