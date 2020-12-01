Чудесное преображение кошек до и после жизни в приюте. 12 невероятных фото
Посмотрите, как много любящая семья может сделать для брошенного животного
Приблизительно 3,2 миллиона кошек ежегодно попадают в приюты для животных в США. Многие из них были спасены от жестокого обращения, ужасных условий жизни и голода. Конечно, бывают и случаи, когда бывшие владельцы просто физически не могут заботиться о них. Люди, которые забирают таких животных к себе, дают им второй шанс.
На странице в Reddit под названием Before And After Pictures Of Adopted Animals ("До и после жизни в приюте") пользователи сети делятся своими трогательными историями, а также показывают фотографии своих новых членов семьи. Эти снимки кошек, сделанные до и после жизни в приюте, свидетельствуют о том, как много любящая семья может сделать для брошенного или подвергшегося жестокому обращению животного.
Напомним, ранее мы писали о мужчине, который вместе с бездомной кошкой отправился в путешествие. Посмотрите на 20 райских уголков, где они уже побывали.
Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу
Также мы опубликовали подборку из 10 фото самых забавных котов и собак под фильтрами из TikTok.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное