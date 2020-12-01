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Чудесное преображение кошек до и после жизни в приюте. 12 невероятных фото

Сегодня, 12:40

Посмотрите, как много любящая семья может сделать для брошенного животного

Приблизительно 3,2 миллиона кошек ежегодно попадают в приюты для животных в США. Многие из них были спасены от жестокого обращения, ужасных условий жизни и голода. Конечно, бывают и случаи, когда бывшие владельцы просто физически не могут заботиться о них. Люди, которые забирают таких животных к себе, дают им второй шанс.

На странице в Reddit под названием Before And After Pictures Of Adopted Animals ("До и после жизни в приюте") пользователи сети делятся своими трогательными историями, а также показывают фотографии своих новых членов семьи. Эти снимки кошек, сделанные до и после жизни в приюте, свидетельствуют о том, как много любящая семья может сделать для брошенного или подвергшегося жестокому обращению животного.

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Фото: Reddit | BeforeNAfterAdoption

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Фото: Reddit | BeforeNAfterAdoption

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Фото: Reddit | BeforeNAfterAdoption

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Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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