Чудесное преображение кошек до и после жизни в приюте. 12 невероятных фото

Посмотрите, как много любящая семья может сделать для брошенного животного

Приблизительно 3,2 миллиона кошек ежегодно попадают в приюты для животных в США. Многие из них были спасены от жестокого обращения, ужасных условий жизни и голода. Конечно, бывают и случаи, когда бывшие владельцы просто физически не могут заботиться о них. Люди, которые забирают таких животных к себе, дают им второй шанс.

На странице в Reddit под названием Before And After Pictures Of Adopted Animals ("До и после жизни в приюте") пользователи сети делятся своими трогательными историями, а также показывают фотографии своих новых членов семьи. Эти снимки кошек, сделанные до и после жизни в приюте, свидетельствуют о том, как много любящая семья может сделать для брошенного или подвергшегося жестокому обращению животного.

1. Кота Феникса залили горячей смолой. Вот каким он стал

Фото: Reddit | BeforeNAfterAdoption

2. Этого котика хотели усыпить

3. Прошел год

4. Сложно поверить, но это один и тот же котик

5. Вырос красавцем

6. Этому пушистику спасли жизнь

7. Ветеринар вылечил его от грибка

8. Разница в 10 лет

9. Этот кот прошел долгий путь

10. Его нашли под машиной. Теперь он каждую ночь спит в постели

11. Эту тройню нашли в День матери 9 лет назад

12. Прошло всего три месяца

