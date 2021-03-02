Загадочная оптическая иллюзия с котом поставила соцсети в тупик (фото)

Создается впечатление, что туловище и голова животного находятся отдельно друг от друга

На платформе Reddit один из пользователей опубликовал интересную оптическую иллюзию. По фото создается впечатление, что туловище и голова кота находятся отдельно друг от друга. Это немного насторожило юзеров, однако позже все встало на свои места.

Дело в том, что на снимке изображены две разных кошки. Одна спряталась в корзинке так, что оттуда торчит только голова. Вторая отклонилась в сторону.

Хозяин животных, пользователь Reddit i_spin_bubbles, выложил фотографию со своими питомцами – в подтверждение, что головы у них на месте.

"Это ужасно", "Можно получит инфаркт", "Вот это да", "Я пять минут пытался разгадать эту головоломку", – пишут в комментариях пользователи Сети.

Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто бы завис над океаном.

Кроме этого, мы писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, но на самом деле это оптическая иллюзия.

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