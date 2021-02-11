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Весь в сердечках: кот с необычной шерстью стал звездой интернета (фото)

Сегодня, 08:47

Его хозяева считают, что это очень хороший знак

Жительница США по имени Кэти Дуда и ее дети забрали из приюта двух котят – Ривера и его младшего браа Реми. Уже дома семья рассмотрела на груди у старшего питомца большое темное пятно в форме сердца.

Кстати, фотографии кота Ривера с сердечками могут стать отличной открыткой ко Дню всех влюбленных. Если же эта идея вам не очень нравится, то вот еще несколько вариантов, как можно удивить любимого человека в День святого Валентина.

Фото: Instagram | Rivers Hearts

Со временем "прорисовались" и другие пятна в форме сердец – на боках, шее, на подушечках лап, даже на носу! Дуда насчитала около семи таких пятен и еще два, тоже похожих на сердечки, но только если смотреть с определенного ракурса.

Фото: Instagram | Rivers Hearts

Женщина и ее дети убеждены, что пятна Ривера – это хороший знак. Они даже создали для пушистика аккаунт в Instagram.

Фото: Instagram | Rivers Hearts

Напомним, ранее 38-летняя Николь Джури из канадского города Дункан показала на видео, как ее шестимесячная кошка Хейзел, которая никогда ранее не видела снега, отреагировала на снегопад.

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Также мы опубликовали подборку из 10 фото самых забавных котов и собак под фильтрами из TikTok.

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Источники: Сегодня , instagram.com/rivers_hearts
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