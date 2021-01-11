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Смешная реакция кошки, впервые в жизни увидевшей снег (видео)

Сегодня, 11:02

Шестимесячной кошке по кличке Хейзел показали снегопад

38-летняя Николь Джури из канадского города Дункане показала на видео, как ее шестимесячная кошка по кличке Хейзел, которая никогда ранее не видела снега, отреагировала на снегопад. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Caters Clips.

На кадрах животное с опаской выходит на улицу и неожиданно подпрыгивает, когда ступает лапкой на холодный снег. Через некоторое время Хейзел делает вторую попытку, но опять безуспешно. В конце концов пушистик возвращается на траву.

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"Она испугана и сбита с толку, но ей было интересно, что там происходит вокруг", – рассказывает хозяйка Николь, работающая ветеринаром.

Пользователи Сети были в восторге от увиденного. "Какая милая кошечка", "Очень забавно", "Да, смешно, мой кот вообще отказался выходить на улицу, он не признает зиму", – пишут они.

Напомним, ранее мы писали о 10 домашних животных, которые не забывают показать, кто в доме хозяин.

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Источник: Сегодня
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