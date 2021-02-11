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Весь у сердечках: кіт з незвичайною шерстю став зіркою інтернету (фото)

Сьогодні, 08:47

Його господарі вважають, що це дуже хороший знак

Жителька США Кеті Дуда зі своїми дітьми забрала з притулку двох кошенят – Рівера і його молодшого брата Ремі. Уже вдома родина побачила на грудях у старшого вихованця велику темну пляму в формі серця.

До речі, фотографії кота Рівера із сердечками можуть стати чудовою листівкою до Дня всіх закоханих. А якщо ця ідея вам не дуже подобається, то ось ще кілька варіантів, як можна здивувати кохану людину в День святого Валентина.

Фото: Instagram | Rivers Hearts

Згодом "проявилися" й інші плями у формі сердець – на боках, шиї, на подушечках лап, навіть на носі! Дуда нарахувала близько семи таких плям та ще дві, що теж схожі на сердечка, але лише якщо дивитися з певних ракурсів.

Фото: Instagram | Rivers Hearts

Жінка та її діти переконані, що плями Рівера – це хороший знак. Вони навіть створили для пухнастиків акаунт в Instagram.

Фото: Instagram | Rivers Hearts

Нагадаємо, раніше 38-річна Ніколь Джурі з канадського міста Дункан показала на відео, як її шестимісячна кішка Хейзел, яка ніколи раніше не бачила снігу, відреагувала на снігопад.

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Також ми опублікували добірку з 10 фото найкумедніших котів і собак під фільтрами з TikTok.

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/rivers_hearts
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