Спит по 20 часов в сутки: как живет самый грустный в мире кот-меланхолик (фото)
Пушистик любит, когда его гладят и не отказывается от вкусной еды
"Самый грустный в мире" кот по кличке Барнаби, который вместе с хозяйкой живет в американском штате Миссури, прославился в интернете благодаря грустным глазам, меланхолическому взгляду, а также "непослушной" шерсти, вьющейся в разные стороны.
Барнаби любит, когда его гладят (но у него обязательно должно быть хорошее настроение). Он не отказывается от вкусной еды и спит по 20 часов в сутки.
Не смотря на унылый взгляд, у пушистика нет ни одной причины быть недовольным своей прекрасной жизнью.
"Он, несомненно, очень счастлив, но при этом выглядит мрачным, скучающим аристократом. Мы все равно его любим", – добавляет хозяйка питомца.
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