Спит по 20 часов в сутки: как живет самый грустный в мире кот-меланхолик (фото)

Пушистик любит, когда его гладят и не отказывается от вкусной еды

"Самый грустный в мире" кот по кличке Барнаби, который вместе с хозяйкой живет в американском штате Миссури, прославился в интернете благодаря грустным глазам, меланхолическому взгляду, а также "непослушной" шерсти, вьющейся в разные стороны.

Барнаби любит, когда его гладят (но у него обязательно должно быть хорошее настроение). Он не отказывается от вкусной еды и спит по 20 часов в сутки.

Не смотря на унылый взгляд, у пушистика нет ни одной причины быть недовольным своей прекрасной жизнью.

"Он, несомненно, очень счастлив, но при этом выглядит мрачным, скучающим аристократом. Мы все равно его любим", – добавляет хозяйка питомца.

У Барнаби очень забавная "прическа"

Фото: Instagram | Barnaby Persian

Он любит сидеть на мягких креслах

Фото: Instagram | Barnaby Persian

Иногда просто смотрит в окно

Фото: Instagram | Barnaby Persian

Провести время с семьей

Фото: Instagram | Barnaby Persian

У него есть сестра. Она оптимистка

Фото: Instagram | Barnaby Persian

Барнаби спит по 20 часов в сутки

Фото: Instagram | Barnaby Persian

Он обожает греться на солнышке

Фото: Instagram | Barnaby Persian

Некоторым людям он напоминает Джона Сноу из "Игры престолов"

Фото: Instagram | Barnaby Persian

Хозяйка кота утверждает, что ее питомец полностью счастлив

Фото: Instagram | Barnaby Persian

Мы даже не сомневаемся

Фото: Instagram | Barnaby Persian

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