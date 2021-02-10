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Издержки карантина: в США адвокат участвовал в суде в образе котенка (видео)

Сегодня, 03:21

Юристу не удалось отключить фильтр в Zoom

В США адвокат Род Понтон появился на онлайн-заседании техасского окружного суда, которое проходило в Zoom, в виде мультяшного котенка. Ни юрист, ни его ассистент никак не могли отключить специальный фильтр.

Видео заседания разместили среди судебных трансляций на YouTube в "образовательных целях".

На нем милый грустный котенок шевелит ртом и глазами и говорит, что пытается выключить фильтр, но у него это не получается.

"Я здесь, в трансляции, я не кот", – вздыхает адвокат.

Следует отдать должное его коллегам в суде – они практически не смеются.

Каким образом на компьютере защитника оказался включен данный фильтр, неизвестно. Судя по всему, это сделал ребенок, который пользовался гаджетом до него.

"Важный совет по Zoom: Если ребенок пользовался вашим компьютером перед тем, как вы присоединились к виртуальному слушанию, проверьте параметры видео и убедитесь, что фильтры отключены. Этот котенок только что сделал официальное заявление по делу в 394-м суде",написал судья Рой Фергюсон в Twitter.

Он также отметил, что "все участники отнеслись к этому достойно, а отфильтрованный адвокат был невероятно грациозен".

"Крайне важно, чтобы видео использовалось не для издевательства над юристами, а для демонстрации приверженности юридического сообщества делу справедливости", – подытожил Фергюсон.

Напомним, перуанский адвокат Гектор Роблес во время онлайн-слушания в суде занялся сексом со своей клиенткой – за происходящим в Zoom наблюдали все участники заседания.

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США суд адвокат кот котенок техас Zoom
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