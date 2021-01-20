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Мужчина сломал ноги в двух местах, чтобы стать выше на пять сантиметров (фото)

Сегодня, 11:02

Альфонсо Флорес перенес операцию по удлинению ног

28-летний Альфонсо Флорес из американского города Даллас перенес операцию, чтобы увеличить свой рост со 180 до 185 сантиметров и стать похожим на баскетболиста. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Мужчину в 2020 году прооперировал хирург-ортопед Кевин Дебипаршад. В ходе операции в одной из клиник Лас-Вегаса врач сломал ноги Флореса в двух местах и установил в сухожилие ультрасовременную телескопическую штангу. Затем устройство медленно разделилось, отделив две части кости.

Фото: The LimbplastX Institute

Пациент смог ходить уже через сутки после хирургического вмешательства. По его словам, операция оказалась не такой болезненной, как казалось в начале.

"Я знаю, что 180 сантиметров – хороший рост, и многие люди были бы рады ему, но я хотел быть немного выше", – признался американец. В числе своих кумиров мужчина назвал баскетболистов Майкла Джордана, Фила Джексона, Коби Брайанта и собственного отца.

Фото: The LimbplastX Institute

Напомним, 29-летний Луис Падрон из Аргентины пережил 32 пластические операции, чтобы стать похожим на эльфа. Сначала он изменил себе нос, а затем – поправил форму ушей, и уже шесть раз менял цвет глаз.

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Кроме этого, ранее мы рассказывали о судьбе мужчины, который отрезал себе уши и гениталии, чтобы стать рептоидом.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: The LimbplastX Institute
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