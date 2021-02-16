Українка "з найбільшими вилицями у світі" показала свої зуби без вінірів

Любителька екстремальних філерів опублікувала знімок в Instagram

30-річна українська блогерка Анастасія Покрещук, більш відома як дівчина з "найбільшими вилицями у світі", зняла вініри та показала свої справжні зуби.

Любителька екстремальних філерів опублікувала знімок в Instagram, пожартувавши, що її посмішка заводить з розуму чоловіків. Цей кадр зібрав понад 15 тисяч вподобань.

До речі, Анастасія почала свою трансформацію у 26 років. На косметичні процедури вона витратила 60 тисяч гривень.

"Я регулярно роблю ін'єкції. Розумію, що для інших вони виглядають дивно, але мені подобається", – розповідає вона, зазначаючи, що не збирається зупинятися на досягнутому.

Реакція підписників не змусила себе чекати.

"Це найкраще фото, яке я бачив сьогодні", "Коли вмієш робити хороші фотографії", "Ти зробила мій день", "Бідна дівчинка. Я знаю, як це боляче!", "Я сам недавно це зробив і тиждень не міг їсти", – пишуть вони у коментарях.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Покрещук виглядала у молодості.

Дивіться детальніше про б'юті-процедури Анастасії Покрещук у сюжеті:

До того ж, 61-річний Рольф Бухгольц з міста Дортмунд (Німеччина) побив два світових рекорди і потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Чоловіка з незвичайною зовнішністю називають "найстрашнішим у світі".

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