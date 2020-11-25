ТОП-7 предложений для фанатов спорта и ЗОЖ в "черную пятницу"

В день скидок найти что-то полезное сможет каждый

Через 2 дня стартует Черная пятница, которая уже заманивает скидками и возможностями купить то, что вы хотите, по выгодной цене. Мы уже выяснили, что интересно было бы купить тем, кто работает из дома. Теперь расскажем, на чем можно сэкономить тем, кто не представляет своей жизни без спорта и ЗОЖ (здорового образа жизни).

ТОП-7 предложений для фанатов спорта и ЗОЖ в "черную пятницу":

1. Одежда

Для занятий спортом важно позаботиться о своей одежде. Она должна быть удобной и не сковывать движений. Самым удачным вариантом будет спортивный костюм. К слову, с нынешними трендами на спортивную одежду купленный костюм можно будет легко использовать и в повседневной жизни – для прогулок в парке, с ребенком или обычных посиделок в кафе за чашкой кофе.

Спортивные костюмы Фото: vsisvoi.ua

Женский костюм:

Цена без скидки – 1300 грн.

Цена со скидкой – 1040 грн.

Мужской костюм:

Цена без скидки – 1560 грн.

Цена со скидкой – 1248 грн.

2. Обувь

Для любителей активного отдыха и постоянного движения важно иметь хорошую обувь. Тут вам отлично подойдут кроссовки. Не волнуйтесь, вы не замерзнете, ведь сейчас есть очень большое количество разных моделей с утеплением для зимы.

Зимние кроссовки Фото: dreamshoes.in.ua

Цена без сидки – 2100 грн.

Цена со скидкой – 1550 грн.

3. Фитнес-трекер

Отслеживать все жизненно-необходимые процессы вашего организма может фитнес-трекер. Это уже давно не диковинка и такая же обыденная вещь, как и обычные наручные часы. К тому же выбор их сейчас огромный – выбирайте необходимые вам функции, цвет, форму и размер. И экономьте при этом 300 гривен.

Фитнес-трекер Фото: citrus.ua

Цена без скидки – 599 грн.

Цена со скидкой – 299 грн.

4. Коврик для занятий фитнесом и йоги

Первая волна карантина загнала людей по домам не только работать, а и заниматься спортом. Карантин выходного дня также вносит свои коррективы и как бы намекает, что домашних занятий фитнесом или йогой вам не избежать. Чтобы не стелить себе какие-то простынки – купите специальный коврик для этих целей. К тому же сейчас на него действует акция.

Коврик для йоги Фото: veliki.com.ua

Цена без скидки – 755 грн.

Цена со скидкой – 604 грн.

5. Велосипед

"Я раньше чего такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было". А если вы, как и почтальон Печкин злой, или просто давно хотите себе велосипед – сейчас купить его самое время. На покупке хорошего велосипеда с алюминиевой рамой, с дисковыми механическими тормозами и лаконичным дизайном можно сэкономить более 3000 гривен.

Велосипед Фото: veliki.com.ua

Цена без скидки – 22 533 грн

Цена со скидкой – 19 153 грн

6. Мультиварка-скороварка

Чтобы есть полезную и здоровую пищу важно не только качество самих продуктов, а и их правильное приготовление. Тут вам в помощь мультиварка-скороварка. Мало того, что блюда будут максимально полезными, так еще и во время их приготовления не нужно над ними постоянно стоять и помешивать. А с экономией в более чем тысяча гривен – это будет и вовсе приятная покупка.

Мультиварка-скороварка Фото: comfy.ua

Цена без скидки – 4699 грн.

Цена со скидкой – 3399 грн.

7. Полезная вкусняшка

Если вы следите за своим питанием, то вряд ли позволите себе сесть и слопать баночку какой-нибудь нутеллы. Но альтернатива есть всегда. Например, ореховая паста из кешью, фундука, миндаля или даже фисташек. Мало того, что это вкусно, так еще и полезно. Ну и в "черную пятницу" дешевле, чем в обычные дни.

Фисташковая паста Фото: maslotom.com

Фисташковая паста

Цена без скидки – 360 грн.

Цена со скидкой – 252 грн.

Ранее мы также выяснили ТОП-10 мировых площадок, где можно сделать покупки в "черную пятницу".

Все подробности в спецтеме Черная пятница

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