Что купить в Черную пятницу? ТОП-16 самых выгодных и нужных товаров
Мы подготовили список товаров, которые в Black Friday продаются с самыми большими скидками
Масштабная распродажа перед новогодними праздниками Черная пятница в 2020 году официально стартует 27 ноября. Однако во многих интернет-магазинах скидки начали действовать еще 23 числа.
Это замечательная возможность приобрести все самое необходимое, а также запастись новогодними и рождественскими подарками, сэкономив при этом значительную сумму благодаря большим скидкам, акциям и специальными предложениями.
К слову, перед началом Черной пятницы магазины и ТЦ публикуют подробную информацию об условиях проведения акции. Чтобы первыми узнать о самых жарких скидках, рекомендуем подписаться на их e-mail-рассылку.
А если вы еще не решили, что будете покупать, Сегодня.Lifestyle подготовили список нужных товаров, которые в Black Friday продаются с самыми большими скидками.
Одна из наиболее популярных категорий в Черную пятницу. Магазины электроники предлагают очень выгодные цены на большинство товаров. Самые низкие цены ожидаются на прошлогодние модели мидл-сегмента. Скидки в среднем до -70%.
Что можно купить очень дешево?
- Телевизоры
- Ноутбуки (базовые модели, рабочие, игровые и мультимедийные)
- Мобильные телефоны
Еще варианты: кофеварки, стиральные машины, холодильники.
Игрушки можно купить со скидками до -70%. Советуем уже сейчас подготовиться к праздникам! Что можно купить очень дешево?
- Конструктор
- Монополию
- Набор пластилина
В Черную пятницу вы сможете купить парфюмерию и косметику со скидкой 30-60%. Косметологи также предлагают сниженные цены на свои услуги, поэтому рекомендуем поискать выгодные предложения на их официальных сайтах.
Что можно купить очень дешево?
- Тушь
- Помаду
- Шампунь
Еще варианты: мыло, крем, бальзам.
Это, однозначно, одно из самых ожидаемых предложений этого года – нужно успеть им воспользоваться. На коллекции прошлых сезонов скидки в среднем до -70%. Одежду и аксессуары из коллекций сезона осень-зима 2020-21 можно приобрести со скидками до -30%.
Что можно купить очень дешево?
- Зимние куртки
- Толстовки
- Шапки
Многие супермаркеты устраивают массовые продуктовые распродажи в связи с Черной пятницей, поэтому запасаться провиантом к Новому году можно уже сейчас! Что купить?
- Вино и сыры
- Икру
- Оливковое масло
Напомним, ранее мы предлагали ТОП-6 главных покупок в Черную пятницу для тех, кто работает из дома.
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