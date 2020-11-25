Что купить в Черную пятницу? ТОП-16 самых выгодных и нужных товаров

Мы подготовили список товаров, которые в Black Friday продаются с самыми большими скидками

Масштабная распродажа перед новогодними праздниками Черная пятница в 2020 году официально стартует 27 ноября. Однако во многих интернет-магазинах скидки начали действовать еще 23 числа.

Это замечательная возможность приобрести все самое необходимое, а также запастись новогодними и рождественскими подарками, сэкономив при этом значительную сумму благодаря большим скидкам, акциям и специальными предложениями.

К слову, перед началом Черной пятницы магазины и ТЦ публикуют подробную информацию об условиях проведения акции. Чтобы первыми узнать о самых жарких скидках, рекомендуем подписаться на их e-mail-рассылку.

А если вы еще не решили, что будете покупать, Сегодня.Lifestyle подготовили список нужных товаров, которые в Black Friday продаются с самыми большими скидками.

Техника

Одна из наиболее популярных категорий в Черную пятницу. Магазины электроники предлагают очень выгодные цены на большинство товаров. Самые низкие цены ожидаются на прошлогодние модели мидл-сегмента. Скидки в среднем до -70%.

Что можно купить очень дешево?

Телевизоры

Фото: instagram.com/mebel_dias

Ноутбуки (базовые модели, рабочие, игровые и мультимедийные)

Фото: instagram.com/zalizo.in.ua

Мобильные телефоны

Фото: instagram.com/pr0.mobile

Еще варианты: кофеварки, стиральные машины, холодильники.

Детские игрушки

Игрушки можно купить со скидками до -70%. Советуем уже сейчас подготовиться к праздникам! Что можно купить очень дешево?

Конструктор

Фото: instagram.com/ihrashku_dly_ditok

Монополию

Фото: instagram.com/airat_u05

Набор пластилина

Фото: instagram.com/romashki_toys

Косметика и парфюмерия

В Черную пятницу вы сможете купить парфюмерию и косметику со скидкой 30-60%. Косметологи также предлагают сниженные цены на свои услуги, поэтому рекомендуем поискать выгодные предложения на их официальных сайтах.

Что можно купить очень дешево?

Тушь

Фото: instagram.com/dasha_tyutereva_mua

Помаду

Фото: instagram.com/ori_sakhalinsk

Шампунь

Фото: instagram.com/ori_nahabino

Еще варианты: мыло, крем, бальзам.

Зимняя одежда

Это, однозначно, одно из самых ожидаемых предложений этого года – нужно успеть им воспользоваться. На коллекции прошлых сезонов скидки в среднем до -70%. Одежду и аксессуары из коллекций сезона осень-зима 2020-21 можно приобрести со скидками до -30%.

Что можно купить очень дешево?

Зимние куртки

Фото: instagram.com/shop_shop_ua_1

Толстовки

Фото: instagram.com/bestyle.uz

Шапки

Фото: instagram.com/fashickg

Продукты

Многие супермаркеты устраивают массовые продуктовые распродажи в связи с Черной пятницей, поэтому запасаться провиантом к Новому году можно уже сейчас! Что купить?

Вино и сыры

Фото: instagram.com/social_crush_events

Икру

Фото: instagram.com/moreproduktu_odessaa

Оливковое масло

Фото: instagram.com/nikanutsinc

Напомним, ранее мы предлагали ТОП-6 главных покупок в Черную пятницу для тех, кто работает из дома.

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