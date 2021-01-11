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Габариты впечатляют: крупный шпиц выглядит, как медвежонок (фото)

Сегодня, 15:36

У пса по кличке Берт 440 тысяч подписчиков в Instagram

Нью-йоркская художница Кэти Грейсон забрала из приюта померанского шпица по кличке Бертрам и сделала из него звезду Сети. Сейчас у питомца 443 тысячи подписчиков в Instagram и их количество продолжает расти.

К слову, бывшие хозяева бросили щенка, когда ему было всего пять месяцев, из-за того, что он был "крупноват для своей породы". Теперь Бертрам живет в картинной галерее Кэти и, кажется, он полностью счастлив!

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Недавно пушистик отпраздновал пятилетие.

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

Берт просит всех надевать маски

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

Также он носит красивые шапки

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

И стильные очки

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

Любит вкусные напитки

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

Ездит на такси

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

И в личной жизни у него все в порядке

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

"Берт – замечательный. Он делает людей счастливыми", – пишет Кэти Грейсон в Instagram.

Пользователи соцсетей не устают умиляться Бертрамом. Они пишут, что песик очень похож на медвежонка из мультфильма "Приключения Паддингтона".

Напомним, ранее преданный хаски по кличке Дерек 12 суток ждал своих хозяев из белорусских изоляторов. Когда они вернулись, радости пса не было предела. Питомец вставал на задние лапы, прижимал уши к голове и лаял.

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Кроме этого, супруги из США опубликовали в Reddit видео, на котором показано, как забранный из приюта пес реагирует на любовь и ласку.

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Источники: Сегодня , instagram.com/bertiebertthepom
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