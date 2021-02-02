Собака-інвалід вперше в житті побачила море: її реакція стала хітом (відео)

Цей короткий ролик змусить вас розплакатися

Золотистий ретрівер-інвалід на прізвисько Хоуп вперше у житті побачила пляж і своєю неповторною реакцією розтопила серця користувачів Reddit.

Хоуп народилася з неврологічною гіпоплазією – мозок собаки розвинений лише частково, і коли вона намагається ходити, їй дуже складно скоординувати рухи. Але це не заважає Хоуп жити повноцінним життям!

На кадрах, опублікованих на сторінці Golden Hope у Facebook, собаку переповнює почуття радості, адже вона вперше у житті побачила море та пляж у Флориді (США). Вона махає хвостом і в певний момент навіть падає, але потім знову встає й біжить до води.

Відео: facebook.com/GoldenHopeTherapyDog

Відео стало вірусним на Reddit і зібрало тисячі переглядів та вподобань.

"Мені шкода, що у неї невиліковне захворювання. Хоуп змусила мене посміхатися", "Дякую вам, що дбаєте про неї", "Чудова собака", "Плачу. Це дуже зворушливо", – пишуть у коментарях під роликом користувачі Мережі.

Нагадаємо, відвідувачі храму Сіддхи Вінаяк в Мумбаї (Індія) стали свідками незвичайної сцени: бездомний пес "благословляв" віруючих на виході з церкви.

Дивіться відео: врятований українською парою собака став зіркою Instagram

А в Харкові очевидці зняли на відео, як п'яного чоловіка в заметі намагається розбудити вірний пес – вихованець гавкав та тягнув його додому за штани, але безрезультатно.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися