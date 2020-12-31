Пес заставил политика пустить его в прямой эфир: смешное видео

Собака рассмешила телеведущую и зрителей

Пес по кличке Фаучи ворвался в прямой эфир во время интервью министра здравоохранения США Донны Шалейлы и телеведущей Фредрикой Уитфилд на канале CNN. Забавный ролик политик опубликовала на своей официальной странице в Facebook.

Женщины обсуждали законопроект о стимулировании экономики во время пандемии, когда за кадром раздался громкий лай. Хозяйке пришлось взять собаку на руки, чтобы ее немного усмирить. Однако питомец продолжил активно выражать свое недовольство. Он лаял, не обращая внимания на владелицу.

В итоге Фаучи рассмешил и хозяйку, и ведущую, и зрителей. Донна пошутила, что он просто недоволен обсуждаемым вопросом.

Читайте также: Показали забавную реакцию пса на рождественский подарок

Напомним, ранее в Харькове очевидцы сняли на видео, как пьяного мужчину в сугробе пытается разбудить верный пес – питомец лаял и тянул его домой за штаны, но безрезультатно.

Смотрите видео: настоящей звездой Сети стала собака из Ровно

Кроме этого, мы рассказывали, как пес рискнул жизнью, чтобы спасти лучшего друга. Несчастный случай с хэппи-эндом произошел в американском штате Аризона.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться