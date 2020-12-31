Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пес заставил политика пустить его в прямой эфир: смешное видео

Сегодня, 15:03

Собака рассмешила телеведущую и зрителей

Пес по кличке Фаучи ворвался в прямой эфир во время интервью министра здравоохранения США Донны Шалейлы и телеведущей Фредрикой Уитфилд на канале CNN. Забавный ролик политик опубликовала на своей официальной странице в Facebook.

Женщины обсуждали законопроект о стимулировании экономики во время пандемии, когда за кадром раздался громкий лай. Хозяйке пришлось взять собаку на руки, чтобы ее немного усмирить. Однако питомец продолжил активно выражать свое недовольство. Он лаял, не обращая внимания на владелицу.

В итоге Фаучи рассмешил и хозяйку, и ведущую, и зрителей. Донна пошутила, что он просто недоволен обсуждаемым вопросом.

Читайте также:
Показали забавную реакцию пса на рождественский подарок

Напомним, ранее в Харькове очевидцы сняли на видео, как пьяного мужчину в сугробе пытается разбудить верный пес – питомец лаял и тянул его домой за штаны, но безрезультатно.

Смотрите видео: настоящей звездой Сети стала собака из Ровно

Кроме этого, мы рассказывали, как пес рискнул жизнью, чтобы спасти лучшего друга. Несчастный случай с хэппи-эндом произошел в американском штате Аризона.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Британка заставила своих собак восхищаться брюссельской капустой (фото) Глазастый Добби и "пушистый" Ричард Гир. 10 фото забавных псов-двойников Бездомный щенок уснул в рождественском вертепе и проснулся звездой (фото) Реакция пса на белорусских хозяев-оппозиционеров попала на видео
видео собака курьез эфир пес
Источники: Сегодня , facebook.com/RepShalala
Реклама

Новости партнеров

Регина Тодоренко попала в больницу на Бали
Регина Тодоренко попала в больницу на Бали
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от КОВИД
Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от КОВИД

Популярные статьи

Сегодня, 13:30Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус

Сегодня, 11:26Food

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

Сегодня, 11:21Events

Поздравления с Новым годом-2021: красивые стихи и короткие смс

Сегодня, 04:40Events

Красивые поздравления с Новым годом на украинском языке

Вчера, 22:56Events

Поздравления с Новым годом-2021: стихи, смс и яркие открытки

Вчера, 17:25Food

Как приготовить холодец на Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 11:21Психология

Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось: советы психологов

Вчера, 10:42Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Вчера, 10:02Афиша

Лучшие фильмы про Новый год и Рождество 2020: выбор редакции

29 декабряEvents

Предновогоднее полнолуние 30 декабря: особенности дня и что нельзя делать

29 декабряFun

Игры и конкурсы на Новый год-2021 для детей и взрослых в домашних условиях

29 декабряFood

Как украсить блюда на Новый год-2021 Металлического Быка: идеи с фото

29 декабряFun

Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках

29 декабряFood

Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов

29 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 29 декабря: Овнам нужно быть терпимее, а Тельцам – критично взглянуть на свою жизнь

28 декабряFood

Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Новости партнеров

Рулетики из крабовых палочек на праздничный стол
Рулетики из крабовых палочек на праздничный стол
Салат "Снежная королева": украшение новогоднего стола
Салат "Снежная королева": украшение новогоднего стола
Тіна Кароль пояснила, чому не підтримала мітинг Олі Полякової...
Тіна Кароль пояснила, чому не підтримала мітинг Олі Полякової...
Клеточный иммунитет: кто никогда не заразится коронавирусом?
Клеточный иммунитет: кто никогда не заразится коронавирусом?
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Победитель шоу "Холостячка" о реакции дочери на его выигрыш
Победитель шоу "Холостячка" о реакции дочери на его выигрыш
Оксана Марченко устроила «микро-стриптиз»
Оксана Марченко устроила «микро-стриптиз»
Китайский гороскоп на 2021: что принесет год Белого Быка
Китайский гороскоп на 2021: что принесет год Белого Быка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять