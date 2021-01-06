Колядки и щедривки: тексты самых популярных песен

Разучите самые известные рождественские колядки и щедривки

7 января православные украинцы будут отмечать Рождество. Традиционно в этот праздник нужно колядовать (щедруют вечером 13 января, в канун Старого Нового года). Петь колядки могут как взрослые, так и дети. Для этого необходимо собрать вертеп из нескольких участников.

Мы предлагаем вам разучить самые известные и популярные тексты обрядовых песен на русском и украинском языке.

Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

Полный текст песни "Щедрик" на украинском языке

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

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Адаптация текста "Щедрик" на русском языке

В звездную ночь Христос рожден.

В яслях простых был положен.

Ангел с небес в поле сходил,

Он пастухам весть возвестил:

"Радуйтесь все – Христос рожден.

В яслях простых был положен"

Слава, слава, слава Богу в вышних!

Человекам всем благоволенье!

Ангельский хор песнь воспевал,

Мир на земле провозглашал.

Текст колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю" на украинском языке

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той перший празник – Рожество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Колядки и щедривки Фото: Depositphotos

Текст колядки "Добрый вечер" на русском языке

Добрый тебе вечер,

Ласковый хозяин,

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

Мы к тебе, хозяин,

С добрыми вестями.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

С добрыми вестями

Из святого града.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

Текст песни "Щедрий вечір, добрий вечір"

Ой сивая та і зозуленька

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в третьому – дрібні зірки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце – жінка його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки – його діти.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Колядки и щедривки Фото: Depositphotos

Колядка "К нам пришла коляда " на русском языке

К нам пришла коляда,

Накануне Рождества,

Ты добра нам в руку дай,

А взамен же получай,

Богатство, счастье и тепло,

Господь пошлет тебе его,

Так что щедростью задайся,

На нас ни в чем не обижайся!

Колядка "Ты, хозяин, не томи" на русском языке

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пирожок,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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