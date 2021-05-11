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Пусть его любовница страдает: женщина устроила бойфренду-изменнику фальшивые похороны (видео)

Сегодня, 14:10

Теа Лавридж организовала прощальную церемонию, заручившись поддержкой сестры своего возлюбленного. Несколько фотографий с похорон она отправила любовнице мужчины

Фото: tiktok.com/@thealoveridge

TikTok-блогерша Теа Лавридж после рождения ребенка обнаружила, что возлюбленный изменял ей с подругой, пока она была беременна. Вскоре мужчина оказался в тюрьме. Пользуясь этим, Лавридж устроила своему возлюбленному фальшивые похороны, чтобы обмануть его любовницу.

Об этом она рассказала на своей странице в TikTok.

По словам Теа, любовница писала мужчине сообщения и не понимала, почему тот не отвечает. Но вместо того, чтобы рассказать сопернице правду о том, где находится изменник, Лавридж заявила ей, что он умер.

Измена – это ужасно! Лучше порадуйте себя и своих родных лучшими подарками на главные праздники мая.

@thealoveridge

##stitch with @colinrea ##fyp##petty##pettytiktok##babydaddy

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Женщина организовала фальшивые похороны, заручившись поддержкой сестры своего возлюбленного. Несколько фотографий с траурной церемонии она отправила любовнице мужчины.

"С тех пор прошло три года, и она до сих пор думает, что он мертв", – сообщила Теа и добавила, что любовница каждый год публикует сообщения о нем на своей странице в Facebook и сожалеет о том, что не была рядом в момент смерти и не спасла его.

Напомним, ранее мы рассказывали, как девушка поймала парня на измене и отомстила, опозорив его на весь мир.

Также Life Сегодня писали об американке по имени Даниэль, которая рассталась с возлюбленным и задалась вопросом, что же делать с фотографиями, на которых она изображена вместе с бывшим? Решение девушки было простым, но очень оригинальным.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@thealoveridge
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