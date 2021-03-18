Бабкин прокомментировал скандальное интервью жены о его изменах: "Всё произошло внезапно!"

Артист отреагировал на резонансное интервью Снежаны Бабкиной

Музыкант Сергей Бабкин, который ранее рассекретил стоимость операции на глазах, прокомментировал сенсационное признание своей супруги. Недавно Снежана Бабкина дала интервью, в котором рассказала об изменах мужа. Оказалось, что артист изменил ей с более чем сотней женщин. Теперь Сергей решил самостоятельно публично отреагировать на происшедшее.

В своем новом посте в Instagram Сергей Бабкин признался, что не жалеет о рассекреченных деталях их личной жизни.

Сергей и Снежана Бабкины Фото: instagram.com/babkin_official

"Эта ситуация изменила нашу жизнь. Чётко определив границу между До и После. Между прошлым и Будущим. И если у нас получилось не убежать от проблемы, а заглянув глубоко внутрь, развязать её, Верю, что и у других это получится. Бабкин всегда максимально открыт с вами! Убеждён, что делаю все правильно. Интервью не было заранее спланировано! Всё произошло внезапно!" – написал Сергей Бабкин.

Артист загадочно добавил, что все случайности не случайны. При этом он скоро выпустит новый трек с многозначным названием "Вона знає".

Ранее Сергей Бабкин перенес вторую операцию на глазах в Австрии.

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