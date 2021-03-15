Внимательная жена нашла на спортивных штанах мужа признак измены

Девушка также назвала четыре признака, свидетельствующие о том, что мужчина неверен

Внимательная TikTok-блогерша по имени Кэти давно подозревала своего мужа в неверности, но недавно ей удалось найти реальное доказательство измены. Девушка порылась в вещах супруга и нашла длинный темный волос на его спортивных штанах. И это при том, что сама она – блондинка.

По словам Кэти, в последнее время муж к ней охладел. Он начал возвращаться домой позднее обычного, поскольку после работы стал заниматься спортом. Кроме того, до встречи с ней мужчина изменял своей предыдущей партнерше.

Кэти также перечислила четыре признака, свидетельствующие о том, что мужчина неверен:

внезапное занятие спортом;

особое внимание к внешнему виду;

смена пароля на телефоне;

потеря интереса к своей партнерше.

Видео с разоблачением мужа собрало больше миллиона просмотров в TikTok. В комментариях к ролику подписчики Кэти посоветовали ей не начинать разговор с мужем раньше времени.

Видео: tiktok.com/@justkatie87

Напомним, ранее мы рассказывали, как девушка поймала парня на измене и отомстила, опозорив его на весь мир.

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