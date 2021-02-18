Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Муж отправил жене свое фото с отдыха и вернулся домой холостым

Сегодня, 15:04

Женщина узнала об измене благодаря одной маленькой детали

Жена случайно узнала об измене мужа, увидев его селфи из гостиницы. Удивительную историю расследования она опубликовала на своей страничке в TikTok.

По словам женщины, недавно ее муж с друзьями поехал в казино, и по приезде в доказательство отправил фотографию якобы из ванной гостиничного номера. Но одна деталь на снимке смутила благоверную: если это и отель, он точно там не один.

Фото: TikTok

Если внимательно присмотреться, то можно заметить в правом нижнем углу на фото утюжок для выправления волос. Поскольку сам мужчина пострижен достаточно коротко, это устройство ему без надобности.

Читайте также:
Муж опозорил беременную жену во время семейного праздника. Он показал ее измену на видео

"Мой муж прислал мне фото, пытаясь выглядеть мило. Но я заметила некоторые странности на снимке – теперь он холост", – отметила она.

Видео: TikTok

Ролик моментально стал вирусным, собрав за несколько дней миллионы просмотров.

Напомним, девушка поймала парня на измене и отомстила, опозорив его на весь мир.

Женские и мужские мести за измену – смотрите видео:

Также мы рассказывали об американке по имени Даниэль, которая рассталась с возлюбленным и задалась вопросом, что же делать с фотографиями, на которых она изображена вместе с бывшим? Решение девушки было простым, но очень оригинальным.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Наташа Королева уехала в Африку без попавшего в секс-скандал Тарзана Муж опозорил беременную жену во время семейного праздника. Он показал ее измену на видео Психолог назвал способ, как пережить измену
видео скандал измена
Источники: Сегодня , TikTok | She Sough
Реклама

Новости партнеров

Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Сочные отбивные: секрет в сметанном маринаде
Сочные отбивные: секрет в сметанном маринаде
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров

Популярные статьи

Сегодня, 12:16Вкусно

Классический рецепт яблочного штруделя с изюмом и корицей

Сегодня, 09:36Звездно

Умер Андрей Мягков из "Иронии судьбы, или С легким паром"

Сегодня, 05:24Психо

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Близнецы страдают от влияния ретроградного Меркурия, а Львам нужен контроль

Вчера, 17:24Вкусно

Как запечь сочное мясо – сделайте это в рукаве

Вчера, 15:42Вкусно

Как приготовить соус бешамель: 3 вкусных рецепта

Вчера, 12:31Звездно

В Сети раскритиковали новый имидж Регины Тодоренко: "Старит этот образ"

Вчера, 11:16Events

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

Вчера, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Скорпион будет всемогущим, а Стрелец будет сражать харизмой

16 февраляВкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

16 февраляЗвездно

Тина Кароль призналась, когда последний раз делала тест на беременность

16 февраляАктуально

Избавляемся от желтизны: как освежить блонд к весне

16 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 16 февраля: Ракам нужно контролировать себя, а Львам перестать питать иллюзии

15 февраляЗвездно

"Памяти на две-три минуты": появились новые подробности состояния Алибасова

15 февраляВкусно

Готовим буженину из свинины: классический рецепт

15 февраляЗвездно

18-летний сын Королевой и Тарзана спровоцировал слухи о своей свадьбе (видео)

15 февраляЗдорово

Что можно и чего нельзя делать в сильный мороз

Новости партнеров

Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Как правильно варить кофе в турке
Как правильно варить кофе в турке
Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Мишина усомнилась в любви Эллерта
Мишина усомнилась в любви Эллерта
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять