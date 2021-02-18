Муж отправил жене свое фото с отдыха и вернулся домой холостым

Женщина узнала об измене благодаря одной маленькой детали

Жена случайно узнала об измене мужа, увидев его селфи из гостиницы. Удивительную историю расследования она опубликовала на своей страничке в TikTok.

По словам женщины, недавно ее муж с друзьями поехал в казино, и по приезде в доказательство отправил фотографию якобы из ванной гостиничного номера. Но одна деталь на снимке смутила благоверную: если это и отель, он точно там не один.

Если внимательно присмотреться, то можно заметить в правом нижнем углу на фото утюжок для выправления волос. Поскольку сам мужчина пострижен достаточно коротко, это устройство ему без надобности.

"Мой муж прислал мне фото, пытаясь выглядеть мило. Но я заметила некоторые странности на снимке – теперь он холост", – отметила она.

Видео: TikTok

Ролик моментально стал вирусным, собрав за несколько дней миллионы просмотров.

Напомним, девушка поймала парня на измене и отомстила, опозорив его на весь мир.

Женские и мужские мести за измену – смотрите видео:

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Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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