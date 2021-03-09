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Журналистка с помощью фитнес-часов поняла, что ей изменяют

Сегодня, 16:02

Женщина рассказала на видео, как ей удалось разоблачить неверного парня

Британская ведущая реалити-шоу Надя Эссекс разоблачила измену своего возлюбленного с помощью фитнес-часов. Женщина рассказала об этой истории в рамках флешмоба, суть которого заключается в том, чтобы публично заявить о причине завершения длительных любовных отношений.

Соответствующий ролик появился на странице журналистки в TikTok.

По словам Эссекс, однажды ее бывший парень вернулся домой под утро после вечеринки у друзей. Героиня материала рассказала, что, проснувшись, она увидела на своих часах уведомление о его ночной физической активности и поняла, что он изменил ей.

"Между двумя и тремя часами ночи, то есть вчера утром, он сжег более 500 калорий", – пояснила британка.

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Версия Нади Эссекс вызвала жаркую дискуссию в Сети. Однако большинство подписчиков похвалило ее и выразило слова поддержки.

"Я как раз сомневалась в том, стоит ли мне покупать эти часы. Угадайте, кто теперь бежит покупать их в срочном порядке", "Рада, что ты от него избавилась!","Это ужасно, тебе намного лучше без него", – пишут они в комментариях под роликом.

Публикация стала вирусной и набрала несколько сотен тысяч просмотров.

Видео: tiktok.com/@ladynadiaessex

Напомним, ранее мы рассказывали, как девушка поймала парня на измене и отомстила, опозорив его на весь мир.

Также Сегодня.Lifestyle писали об американке по имени Даниэль, которая рассталась с возлюбленным и задалась вопросом, что же делать с фотографиями, на которых она изображена вместе с бывшим? Решение девушки было простым, но очень оригинальным.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: tiktok.com/@ladynadiaessex
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