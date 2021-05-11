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Нехай його коханка страждає: жінка влаштувала бойфренду-зраднику фальшиві похорони (відео)

Сьогодні, 14:10

Теа Лаврідж організувала прощальну церемонію, заручившись підтримкою сестри свого коханого. Кілька фотографій з похорону вона надіслала коханці чоловіка

Фото: tiktok.com/@thealoveridge

TikTok-блогерка Теа Лаврідж після народження дитини дізналася, що коханий зраджував її з подругою, поки вона була вагітною. Незабаром чоловік опинився у в'язниці. Користуючись цим, Лаврідж влаштувала своєму коханому фальшиві похорони, щоб обдурити його коханку.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у TikTok.

За словами Теа, коханка писала чоловікові повідомлення і не розуміла, чому той не відповідає. Але замість того, щоб розповісти суперниці правду про те, де знаходиться зрадник, Лаврідж повідомила їй, що він помер.

Зрада – це жахливо! Краще порадуйте себе і своїх рідних найкращими подарунками на головні свята травня.

@thealoveridge

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Жінка організувала фальшиві похорони, заручившись підтримкою сестри свого коханого. Кілька фотографій з траурної церемонії вона надіслала коханці чоловіка.

"Відтоді минуло три роки, і вона досі думає, що він мертвий", – повідомила Теа й додала, що коханка щороку публікує повідомлення про нього на своїй сторінці в Facebook і жалкує про те, що не була поруч в момент смерті і не врятувала його.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дівчина зловила хлопця на зраді і помстилася, зганьбивши його на весь світ.

Також Life Сьогодні писали про американку на ім'я Данієль, яка розлучилася з коханим і все ніяк не могла вирішити, що ж робити з фотографіями, на яких вона зображена разом з колишнім? Рішення дівчини було простим, але дуже оригінальним.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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курйоз похорон зрада
Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@thealoveridge
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