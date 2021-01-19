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"Железная леди" США Камала Харрис: история женщины, которая будет управлять Америкой вместе с Байденом

Сегодня, 18:39

Сегодня.Lifestyle рассказывают о первой женщине азиатского происхождения на посту вице-президента США

20 января в Капитолии состоится инаугурация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис – первой женщины (и первой темнокожей) на этом на посту. Ранее лишь две американки выдвигались кандидатами в вице-президенты и обе неудачно.

Ходят слухи, что Харрис возьмет политическую инициативу в свои руки и на самом деле сама будет принимать ключевые решения. Сегодня.Lifestyle решили разобраться, так ли это, а также "прошлись" по ее биографии и личной жизни.

Фото: Instagram | Kamala Harris

Ключевой фигурой новой администрации президента США Камала Харрис будет не только потому, что вице-президент – это второе лицо государства. Если 78-летний Байден в силу каких-либо обстоятельств (по состоянию здоровья, например) не сможет исполнять свои обязанности до конца срока, то руководить страной до плановых президентских выборов в ноябре 2024 года будет именно она.

Фото: Instagram | Kamala Harris

Даже сейчас многие говорят, что Байден уже в слишком преклонном возрасте и страдает деменцией, да и в политической воле явно уступает Харрис. Хотя формально за ее должностью закреплена лишь работа в сенате (в случае ничьей по голосам от обеих партий решающий голос именно за вице-президентом).

Однако все может очень сильно поменяться в зависимости от отношений с президентом. Вице-президент имеет право, например, возглавлять рабочие группы по подготовке реформ.

Как отметил однажды Вальтер Мондейл – сенатор, который стал вице-президентом, его должность единственная в структуре власти, которая принадлежит как исполнительной, так и законодательной ветви.

Американский ресурс Fatherly почти сразу после объявления Джо Байденом своего кандидата в вице-президенты опубликовал статью под названием: "Как говорить со своими детьми о Камале Харрис". Авторы объясняют, что выбор Байденом Харрис как своей соратницы – событие историческое и в своем роде поворотное.

Kamala Harris (@kamalaharris)

Биография Камалы

Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния). Ее родители – эмигранты. Мать по профессии биолог. Она эмигрировала из Индии в 1960 году. Отец, Дональд Харрис, является почетным профессором экономики Стэнфордского университета. Приехал в США в 1961 году с Ямайки.

Родители Камалы разошлись, когда ей было семь лет. В 12-летнем возрасте будущий политик вместе с матерью и сестрой Майей перебралась в Монреаль.

Камала в детстве (на фото вместе с матерью и сестрой)
Фото: CNBC TV18

Девочка училась в частной школе в США, посещала индуистский храм и церковь чернокожих баптистов.

"Моя мать очень хорошо понимала, что она воспитывает двух черных дочерей, – писала Харрис в своей автобиографии. – Она хотела сделать так, чтобы мы выросли уверенными и гордыми темнокожими женщинами".

Kamala Harris (@kamalaharris)

В детстве Харрис посетила Индию. Сильное влияние на нее оказал дедушка – высокопоставленный чиновник, который боролся за независимость Индии.

Хорошее образование и стремительная карьера

Камала получила степень бакалавра экономики и политических наук в Вашингтонском университете Говарда. Она работала помощницей в аппарате сенатора от Калифорнии Алана Крэнстона.

В 1990 году, получив юридическое образование в Калифорнийском университете, заняла пост заместителя окружного прокурора в округе Аламеда (штат Калифорния). Харрис специализировалась на судебных процессах по делам о сексуальных преступлениях над детьми и домашнем насилии.

Kamala Harris (@kamalaharris)

В 2004-2011 годах была окружным прокурором в Сан-Франциско, а с 2011 по 2017 год – генеральным прокурором штата Калифорния. В 2016 году ее избрали в Сенат Конгресса.

Роман с мэром Сан-Франциско и свадьба после свидания вслепую

В 1994 году Харрис начала встречаться с Уилли Брауном – политиком из Калифорнии, старше ее на 30 лет. Пара рассталась в 1995 году, когда Брауна избрали мэром Сан-Франциско. Камала пришла к выводу, что в этих отношениях "нет постоянства", пишет Politico.

Сейчас Харрис замужем за юристом Дугласом Эмхоффом (еврей по национальности), у которого есть двое детей от предыдущего брака – они называют Камалу "Момалой" (Momala).

Doug Emhoff (@douglasemhoff)

Харрис встретила своего будущего мужа на свидании вслепую в Сан-Франциско. Они поженились в 2014 году на частной церемонии в здании суда Санта-Барбары. На своей свадьбе пара разбила стакан (традиционный еврейский свадебный обычай).

Doug Emhoff (@douglasemhoff)

Согласно данным Forbes, у семьи есть три дома (в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Сан-Франциско). Ориентировочная стоимость этих активов – 5,8 миллиона долларов.

Муж трогательно поздравил Харрис с победой на выборах.

Doug Emhoff (@douglasemhoff)

Хобби: кеды Converse и рецепты из New York Times

По информации издания The Cut, Камала собирает кеды Converse Chuck Taylor – считает, что это лучшая обувь для поездок. Смотрит телеканалы MTV и VH1. Любит готовить: сохраняет рецепты, опубликованные в New York Times, а также "перепробовала почти все рецепты из книги Элис Уотерс "Искусство простой еды".

Ее любимое блюдо – запеченная в духовке курица.

Фото: Salwan Georges / The Washington Post

Что читает Камала Харрис?

Среди любимых книг Харрис – "Родной сын" Ричарда Райта, "Бегущий за змеем" Халеда Хоссейни, "Клуб радости и удачи" Эми Тан, "Песнь Соломона" Тони Моррисон и "Лев, колдунья и платяной шкаф" Льюиса.

Что ест на завтрак?

Обычно Камала просыпается около шести утра и 30 минут тренируется на эллиптическом тренажере. Завтракает хлопьями с изюмом и миндальным молоком. Также пьет чай с медом и лимоном.

Стиль Камалы Харрис

По словам обозревателя The Washington Post, фирменный стиль Харрис заключается в сочетании темных брючных костюмов и блузок с вырезом. Образ она дополняет серьгами и ожерельями. Это универсальная комбинация, присутствующая в ее гардеробе уже несколько десятилетий.

Kamala Harris (@kamalaharris)

Kamala Harris (@kamalaharris)

Ну и, конечно, обязательный "аксессуар" этого года – черная защитная маска для лица.

Doug Emhoff (@douglasemhoff)

В 2013 году Барак Обама называл Харрис "самым красивым генеральным прокурором в стране". Позже политика обвинили в сексизме, и он извинился за свое высказывание.

Совет всем женщинам

"Никогда не просите разрешения руководить. Мне много раз говорили: "Это не твое время" и "Сейчас не твоя очередь". В ответ я просто ем слово "нет" на завтрак", – сказала Харрис читательницам издания Connected to India.

Kamala Harris (@kamalaharris)


Лучшим последним штрихом в образе Камалы Харрис будет девиз, который она позаимствовала у своей мамы: "Ты можешь быть первой, но не последней".

Посмотрите полное обращение Харрис к американскому народу после победы на выборах, которое опубликовало издание The Guardian, а также множество других американских СМИ.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой на выборах президента США Джо Байдена, а также будущего вице-президента Камалу Харрис. "Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис! Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами", – написал Зеленский в своем Twitter.

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Источники: Сегодня , instagram.com/kamalaharris
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