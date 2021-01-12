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Vogue ответили на критику обложки с Камалой Харрис

Сегодня, 10:09

Обложка нового номера издания вызвала противоречивые отзывы в Сети

Недавно мы писали, что вице-президент США Камала Харрис в кедах снялась для обложки Vogue. В Сети на снимок отреагировали весьма неоднозначно – пользователи пишут, что на фото лицо Харрис неправдоподобно светлое, кроме того, ей выбрали неподходящую одежду.

На обложке, выпущенной Vogue на той неделе, Харрис стоит на розовом фоне в черном пиджаке и узких брюках. Есть и второй кадр, где Камала уже позирует в светло-голубом костюме.

Камала Харрис
Камала Харрис
Фото: Vogue

Изначально команда Харрис согласовала с Vogue в качестве обложки фотографию в синем костюме.

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"Команда Камалы была проинформирована Vogue о том, что фотография в синем костюме будет изображена на обложке, поэтому они были удивлены, увидев, что вместо этого был выбран более неформальный портрет", – передает слова инсайдера Us Weekly.

Представители Vogue же ответили, что сочли более неформальное изображение лучшим, что оно "отражает подлинную и доступную натуру избранного вице-президента Харриса, что, по нашему мнению, является одной из отличительных черт администрации Байдена/Харриса".

В Vogue добавили, что редакция оставляет оба изображения как обложки в цифровом формате.

Ранее мы писали, что Гарри Стайлс стал первым мужчиной на обложке американского Vogue.

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