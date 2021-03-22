Праздник 40 святых: что можно и нельзя делать

Сегодня отмечаем 40 святых в 2021 году: узнайте главные запреты, традиции и ритуалы дня

Сегодня, 22 марта, православные отмечают 40 святых в 2021 году в честь памяти сорока севастийских мучеников – воинов-христиан из города Севастии (территория современной Турции), которые приняли мученическую смерть за веру во Христа. Узнайте о главных традициях и приметах праздника 40 святых, а также, что ни в коем случае нельзя делать в этот день.

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История праздника 40 святых

Эти воины были лучшими в армии древнеримского императора Ликиния. Сам Ликиний был жестоким гонителем христианства. За отказ отречься от христианской веры 40 воинов римского легиона погибли в 320 году.

Традиции праздника 40 святых Фото: Pexels

В холодную и ветреную ночь их завели в Севастийское озеро. За ночь оно покрылось льдом. Чтобы усилить муки, на берегу затопили баню. Один из воинов не выдержал страданий и вышел из озера, но на пороге бани упал замертво.

Один из надзирателей, пораженный мужеством воинов, со словами "И я – христианин!" зашел в озеро. Их снова стало сорок.

40 святых: традиции и ритуалы дня

День 40 мучеников относится к наиболее почитаемым праздникам. В этот день даже облегчается строгость Великого поста: можно есть пищу с растительным маслом и выпить вино.

В праздник 40 святых принято молиться за мужчин. Особенно сильными считаются молитвы женщин о своих мужьях и сыновьях, которые находятся вне дома, в дальнем краю или в дороге.

Также сорока Севастийским мученикам молятся о скором и благополучном возвращении супругов с дальней и долгой поездки.

Из-за созвучия слов в народе на Сорок святых издавна отмечался праздник Сороки, которую называли именинницей. Считалось, что в этот день сорока кладет на свое гнездо сорок прутиков.

По народным наблюдениям, в этот период с юга прилетает сорок жаворонков и другие птицы, которые приносят на своих крыльях весну.

А у хозяек в этот день издавна сохранилась традиция печь 40 булочек в виде жаворонков. Их раздавали детям, а также развешивали на деревьях, чтобы зазвать скорейший приход весны.

Также во многих регионах на 40 святых люди призывали весну обрядовыми песнями-веснянками.

В праздник 40 святых, который по дате близок ко дню весеннего равноденствия, было принято выбрасывать ненужные вещи, освобождая пространство для обновления.

Что нельзя делать в праздник 40 святых

Работать и убирать в доме крайне нежелательно в этот день.

Также нельзя выполнять тяжелую физическую работу.

В праздник нельзя ругаться, ссориться, сквернословить, проявлять агрессию.

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