Оптическая иллюзия: непонятный цвет дождевого плаща поставил Сеть в тупик (фото)

Юзеры поспорили из-за тренча новой модели от Marks and Spencer

34-летняя австралийская модная блогерша Тина Абейсекара похвасталась на своей странице в Instagram новым дождевым плащом и озадачила своих подписчиков.

Тина сняла на камеру примерку тренча Marks and Spencer стоимостью 119 долларов. Так, на кадрах видео девушка говорит, что водостойкий плащ окрашен в бледно-зеленый оттенок, но пользователи Сети с ней не согласились – они уверены, что вещь имеет светло-серый оттенок.

"Он зеленый? Я думала, что он серый", "Моя мама сказала, что видит только серый цвет, хоть я ей отправила несколько фотографий этой вещи", "Я вижу светло-голубой или серый", – пишут в комментариях юзеры.

Фото: "Сегодня", instagram.com/trashtotreasured

Видимо, тренч Абейсекары станет новой вирусной оптической иллюзией.

К слову, тренч – это модель дождевого плаща с неизменными атрибутами: двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, поясом и разрезом сзади. Обычно тренчи шьют из водонепроницаемого материала.

Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто бы завис над океаном.

Кроме этого, мы писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, но на самом деле это оптическая иллюзия.

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