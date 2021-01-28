Девушка показала платье, которое стройнит всех женщин (фото)

Принт на этом наряде создает иллюзию тонкой талии

Пользовательница соцсети TikTok под ником Jemianxo удивила своих подписчиков невероятной оптической иллюзией, которую создает ее новое платье – оно стройнит женщин со всеми типами фигуры.

"Просто хочу показать вам иллюзию талии, которую создает это платье", – написала девушка под видео.

Фото: TikTok | Jemianxo

Если потуже затянуть пояс, принт на платье создает иллюзию тонкой талии.

@jemianxo Looks like I tied my organs together Snatched illusion dress is @fashionnova FashionnovaPartner OOOWWWEEE – Peewee Longway & Money Man

Видео в TikTok собрало миллионы просмотров и впечатлило тысячи пользователей Сети. Они никак не могут поверить, что такого визуального эффекта можно добиться благодаря простому наряду.

"Это впечатляет, но, если честно, я здорово напуган!", "Разве это вообще возможно? Я понимаю, что это иллюзия, но я всё равно растеряна!", "Твоя талия сужается на глазах, я не понимаю, что происходит!" – пишут юзеры.

Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто бы завис над океаном.

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Кроме этого, мы писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, но на самом деле это оптическая иллюзия.

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