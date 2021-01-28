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Девушка показала платье, которое стройнит всех женщин (фото)

Сегодня, 05:55

Принт на этом наряде создает иллюзию тонкой талии

Пользовательница соцсети TikTok под ником Jemianxo удивила своих подписчиков невероятной оптической иллюзией, которую создает ее новое платье – оно стройнит женщин со всеми типами фигуры.

"Просто хочу показать вам иллюзию талии, которую создает это платье", – написала девушка под видео.

Фото: TikTok | Jemianxo

Если потуже затянуть пояс, принт на платье создает иллюзию тонкой талии.

@jemianxo

Looks like I tied my organs together Snatched illusion dress is @fashionnova FashionnovaPartner

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Видео в TikTok собрало миллионы просмотров и впечатлило тысячи пользователей Сети. Они никак не могут поверить, что такого визуального эффекта можно добиться благодаря простому наряду.

"Это впечатляет, но, если честно, я здорово напуган!", "Разве это вообще возможно? Я понимаю, что это иллюзия, но я всё равно растеряна!", "Твоя талия сужается на глазах, я не понимаю, что происходит!" – пишут юзеры.

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Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто бы завис над океаном.

Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира

Кроме этого, мы писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, но на самом деле это оптическая иллюзия.

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фото платье наряд иллюзия
Источники: Сегодня , tiktok.com/@jemianxo
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