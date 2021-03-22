Оптична ілюзія: незрозумілий колір дощового плаща поставив Мережу в глухий кут (фото)

Користувачі посперечалися через тренч нової моделі від Marks and Spencer

34-річна австралійська модна блогерка Тіна Абейсекара похизувалася на своїй сторінці в Instagram новим дощовим плащем і спантеличила своїх підписників.

Тіна зняла на камеру примірку тренча Marks and Spencer вартістю 119 доларів. Так, на відео дівчина каже, що водостійкий плащ забарвлений у блідо-зелений відтінок, але користувачі Мережі з нею не погодилися – вони впевнені, що річ має світло-сірий відтінок.

"Він зелений? Я думала, що він сірий", "Моя мама сказала, що бачить тільки сірий колір, хоч я їй надіслала кілька фотографій цієї речі", "Я бачу світло-блакитний або сірий", – пишуть у коментарях користувачі.

Фото: "Сьогодні", instagram.com/trashtotreasured

Мабуть, тренч Абейсекари стане новою вірусною оптичною ілюзією.

До речі, тренч – це модель дощового плаща з незмінними атрибутами: двобортний, з погонами і відкладним коміром, манжетами, поясом та розрізом ззаду. Зазвичай тренчі шиють з водонепроникного матеріалу.

Нагадаємо, раніше Моніка Шаффнер з Нової Зеландії, прогулюючись на пляжі, випадково зняла на відео оптичну ілюзію – лайнер, який нібито завис над океаном.

До того ж ми писали про цікаву фотографію, на якій нібито зображений нічний пейзаж на березі моря, але насправді це оптична ілюзія.

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