Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Оптична ілюзія: незрозумілий колір дощового плаща поставив Мережу в глухий кут (фото)

Сьогодні, 08:46

Користувачі посперечалися через тренч нової моделі від Marks and Spencer

34-річна австралійська модна блогерка Тіна Абейсекара похизувалася на своїй сторінці в Instagram новим дощовим плащем і спантеличила своїх підписників.

Тіна зняла на камеру примірку тренча Marks and Spencer вартістю 119 доларів. Так, на відео дівчина каже, що водостійкий плащ забарвлений у блідо-зелений відтінок, але користувачі Мережі з нею не погодилися – вони впевнені, що річ має світло-сірий відтінок.

"Він зелений? Я думала, що він сірий", "Моя мама сказала, що бачить тільки сірий колір, хоч я їй надіслала кілька фотографій цієї речі", "Я бачу світло-блакитний або сірий", – пишуть у коментарях користувачі.

Фото: "Сьогодні", instagram.com/trashtotreasured

Мабуть, тренч Абейсекари стане новою вірусною оптичною ілюзією.

До речі, тренч – це модель дощового плаща з незмінними атрибутами: двобортний, з погонами і відкладним коміром, манжетами, поясом та розрізом ззаду. Зазвичай тренчі шиють з водонепроникного матеріалу.

Читайте також:
Магія перспективи: 17 неймовірних знімків з оптичною ілюзією

Нагадаємо, раніше Моніка Шаффнер з Нової Зеландії, прогулюючись на пляжі, випадково зняла на відео оптичну ілюзію – лайнер, який нібито завис над океаном.

До того ж ми писали про цікаву фотографію, на якій нібито зображений нічний пейзаж на березі моря, але насправді це оптична ілюзія.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Загадкова оптична ілюзія з котом поставила соцмережі у глухий кут (фото) Ніхто не може розгадати таємницю оптичної ілюзії з головою оленя (фото) Модель показала сукню, яка робить стрункішими усіх жінок (фото) 10 оптичних ілюзій, які змусять вас повірити в магію (фото)
фото курйоз ілюзія
Джерела: Сьогодні , instagram.com/trashtotreasured
Реклама

Новини партнерів

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины

Популярні статті

Сьогодні, 06:10Фаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

Сьогодні, 05:23Психо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

Вчора, 12:46Events

40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 21-27 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 21 березня: Овнам потрібно зайнятися творчістю, а на Тельців чекає напружений день

Вчора, 00:00Зірково

Данилко приставав до Циклопа, а Носоріг вкрав Полякову: як пройшов дев'ятий випуск "Маски"

20 березняЗірково

На шоу "Маска" розсекретили Буряка

20 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 березня: Водолії зароблять багато грошей, а Рибам потрібно побути наодинці

19 березняСмачно

Як зварити смачну розсипчасту перловку

19 березняФаново

Весняне рівнодення 2021 року: цікаві прикмети дня

19 березняПсихо

Як навчитися бути щасливим щодня: 7 простих кроків

19 березняСмачно

З чим треба їсти сир – 4 корисних поєднання

19 березняЗірково

5 фільмів про щастя, які підвищать ваш рівень серотоніну

19 березняEvents

Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2021 році

19 березняEvents

Ліні Костенко – 91: читайте вірші і цитати української поетеси

19 березняФаново

Песах-2021: коли відзначається єврейська Пасха

Новини партнерів

Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти