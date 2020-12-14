10 оптических иллюзий, которые заставят вас поверить в магию (фото)
Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых интересных изображений
Есть такое выражение: "Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать". И это действительно так, ведь через визуальный канал восприятия люди получают до 90% всей информации от окружающего мира. Однако доверять своим глазам можно не всегда. Существуют множество оптических иллюзий, способных обмануть ваше визуальное восприятие.
Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых интересных изображений.
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Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто завис над океаном.
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Кроме этого, мы писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, но на самом деле это оптическая иллюзия.
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