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10 оптических иллюзий, которые заставят вас поверить в магию (фото)

Сегодня, 12:06

Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых интересных изображений

Есть такое выражение: "Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать". И это действительно так, ведь через визуальный канал восприятия люди получают до 90% всей информации от окружающего мира. Однако доверять своим глазам можно не всегда. Существуют множество оптических иллюзий, способных обмануть ваше визуальное восприятие.

Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых интересных изображений.

1. Ваза или лицо?

Фото: Reddit | Opticalillusions

2. Все эти линии на самом деле ровные

Фото: Reddit | Opticalillusions

3. 3D-рисунок на асфальте

Фото: Reddit | Opticalillusions

4. Стереограмма

Фото: Reddit | Opticalillusions

5. Это зеркала

Фото: Reddit | Opticalillusions

6. Эта не GIF-картинка!

Фото: Reddit | Opticalillusions

7. Груши одного цвета

Фото: Reddit | Opticalillusions

8. Загадочный силуэт

20 секунд смотрите на точку на носу у девушки, а затем переместите взгляд на пустое пространство

Фото: Reddit | Opticalillusions

9. У них одинаковый рост

Фото: Reddit | Opticalillusions

10. Крутой стрит-арт

Фото: Reddit | Opticalillusions

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Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто завис над океаном.

Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира

Кроме этого, мы писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, но на самом деле это оптическая иллюзия.

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Источник: Сегодня
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