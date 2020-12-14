10 оптических иллюзий, которые заставят вас поверить в магию (фото)

Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых интересных изображений

Есть такое выражение: "Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать". И это действительно так, ведь через визуальный канал восприятия люди получают до 90% всей информации от окружающего мира. Однако доверять своим глазам можно не всегда. Существуют множество оптических иллюзий, способных обмануть ваше визуальное восприятие.

Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых интересных изображений.

1. Ваза или лицо?

2. Все эти линии на самом деле ровные

3. 3D-рисунок на асфальте

4. Стереограмма

5. Это зеркала

6. Эта не GIF-картинка!

7. Груши одного цвета

8. Загадочный силуэт

20 секунд смотрите на точку на носу у девушки, а затем переместите взгляд на пустое пространство

9. У них одинаковый рост

10. Крутой стрит-арт

Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто завис над океаном.

Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира

Кроме этого, мы писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, но на самом деле это оптическая иллюзия.

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