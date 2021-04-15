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Мужчина провел три часа в кишащей акулами воде и выжил (видно)

Сегодня, 15:55

Коди Лав из Австралии занимался дайвингом в районе Большого Барьерного рифа, но из-за сильного течения его лодка перевернулась

24-летний житель австралийского штата Квинсленд, шахтер Коди Лав три часа провел в кишащей акулами воде. Его лодка из-за сильного течения перевернулась вблизи Большого Барьерного рифа.

Мужчина оказался один на один с акулами, которые плавали поблизости. Он снял произошедшее на видео и опубликовал видеозаписи в TikTok, сообщает издание The Mirror.

@spearos.co

Reply to @darvangaming Part 4 – the essentials via behavinscandinavian (Instagram)

original sound – SPEAROS

На записи видно, что мужчина находится в открытом море. Он запускает в воздух сигнальную ракету, отчаянно пытаясь позвать на помощь.

"Отличный день на рифе, – отмечает он. – Я подвез свою возлюбленную на работу и узнал, что сегодня не понадоблюсь начальнику. Тогда я решил ненадолго сплавать в море".

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Спустя полчаса австралиец заметил вертолет, который летел в его направлении.

"Вертолет дал мне надежду на помощь, но вся надежда испарилась, когда он развернулся и улетел", – подчеркнул Лав.

Через два часа дайвер в отчаянии подал сигнал бедствия при помощи радиомаяка, и за ним прилетел спасательный вертолет. Мужчина не пострадал.

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Напомним, ранее рыбак из Австралии Джош Хатчинс стал жертвой нападения агрессивной акулы.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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