Рыбак неожиданно поймал на удочку четырехметровую акулу (фото)

Мужчина рассказал, что никогда ранее не видел ничего подобного

Рыбак Джош Лонерган из новозеландского региона Бей-оф-Пленти поймал на удочку гигантскую четырехметровую акулу. Мужчина рассказал, что никогда ранее не видел ничего подобного. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Джош отправился на рыбалку в своей день рождения. Неожиданно мужчина заметил большую акулу, которая преследовала косяк рыб в трех метрах от его лодки. Рыбак быстро забросил удочку и удивился, когда хищница жадно набросилась на наживку.

Фото: Storyful

"Сначала я не понял, была ли это узкозубая акула или большая белая акула. Я быстро начал наматывать леску", – вспоминает он.

Новозеландец пояснил, что никогда ранее не видел, чтобы большая белая акула так выпрыгивала перед лодкой. Она была огромна – около четырех метров в длину. Лонерган, который с детства увлекается рыбалкой, отметил, что в последнее время количество больших белых акул возросло.

К слову, большая белая акула (также известна как акула-людоед) – одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

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Напомним, ранее рыбак из Австралии Джош Хатчинс стал жертвой нападения агрессивной акулы.

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