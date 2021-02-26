Рыбак поймал аномальную акулу с "человеческим лицом" (фото)

Необычный внешний вид хищницы, скорее всего, вызван мутацией

В прибрежных водах индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара рыбак по имени Абдулла Нурен выловил беременную акулу, в животе которой оказался детеныш-мутант с "человеческим лицом". Об этом сообщает издание Dagbladet.

По словам Нурена, хищная рыба застряла в рыболовецком трале и умерла. 48-летний рыбак заметил, что самка вынашивала трех детенышей. Он разрезал акулье брюхо и обнаружил внутри двух обычных акулят и одного мутанта с большими глазами и ртом. Его рыло напоминало человеческое лицо.

"Необычный внешний вид акуленка, скорее всего, вызван мутацией", – предполагает Дэвид Шиффман, ученый из Морского Попечительского Совета.

Нурен решил сохранить рыбу и забрал ее домой. Семья помогла мужчине обработать акуленка, чтобы тот не начал разлагаться.

"В моем доме толпа людей, желающих посмотреть на акулу, – рассказывает индонезиец. – Многие хотят выкупить ее у меня, но я не продаю. Думаю, она принесет мне удачу".

Фото: Dagbladet

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о рыбаке по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл, который выловил в крупнейшей притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера – 77,47 сантиметра.

Кроме этого, в США всплыла золотая рыбка впечатляющих размеров.

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