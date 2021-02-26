Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рыбак поймал аномальную акулу с "человеческим лицом" (фото)

Сегодня, 12:11

Необычный внешний вид хищницы, скорее всего, вызван мутацией

В прибрежных водах индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара рыбак по имени Абдулла Нурен выловил беременную акулу, в животе которой оказался детеныш-мутант с "человеческим лицом". Об этом сообщает издание Dagbladet.

По словам Нурена, хищная рыба застряла в рыболовецком трале и умерла. 48-летний рыбак заметил, что самка вынашивала трех детенышей. Он разрезал акулье брюхо и обнаружил внутри двух обычных акулят и одного мутанта с большими глазами и ртом. Его рыло напоминало человеческое лицо.

"Необычный внешний вид акуленка, скорее всего, вызван мутацией", – предполагает Дэвид Шиффман, ученый из Морского Попечительского Совета.

Читайте также:
Мужчина отдаст гигантскую рыбу ученым для исследования: фото

Нурен решил сохранить рыбу и забрал ее домой. Семья помогла мужчине обработать акуленка, чтобы тот не начал разлагаться.

"В моем доме толпа людей, желающих посмотреть на акулу, – рассказывает индонезиец. – Многие хотят выкупить ее у меня, но я не продаю. Думаю, она принесет мне удачу".

Фото: Dagbladet

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о рыбаке по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл, который выловил в крупнейшей притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера – 77,47 сантиметра.

Кроме этого, в США всплыла золотая рыбка впечатляющих размеров.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Акулы окружили туриста на побережье. Его реакция попала на видео Самую большую из ныне существующих акул заметили на мелководье (фото) Акула убила спортсмена. А что если такое произойдет на Олимпиаде? "Думала, что это выдра": женщина увидела в болоте голубую акулу (видео)
фото Индонезия акула мутант
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев

Популярные статьи

Вчера, 14:39Вкусно

Горячие блюда на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Вчера, 13:17Звездно

Вдовец Легкоступовой решил продать наследство певицы, которое оценили в 38 миллионов гривен

Вчера, 12:13Вкусно

Лайфхак: как правильно варить креветки

Вчера, 06:10Фаново

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 05:36Психо

Гороскоп на сегодня 25 февраля: Львам нельзя нервничать, а Девам – делать то, что им не свойственно

24 февраляTravel

5 крутых идей для путешествия по Украине на 8 Марта

24 февраляВкусно

Рецепт капкейков с клубничной начинкой на 8 Марта

24 февраляЗвездно

Григорию Чапкису – 91: все о четырех супругах знаменитого хореографа

24 февраляВкусно

Меню на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

24 февраляЗвездно

ТОП-15 цитат Стива Джобса: "Работать нужно не 12 часов, а головой"

24 февраляПсихо

Самые верные мужья по знаку зодиака

24 февраляЗвездно

Бывший супруг Алины Гросу впервые назвал причину их развода

24 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 24 февраля: Близнецам нельзя рисковать, а Ракам нужно меньше мечтать

23 февраляПсихо

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

23 февраляЗвездно

Камалия рассказала, как Захур воспитывает дочек: Папа грозится отправить в бомжатскую школу

23 февраляПсихо

Как выбрать мужа по знаку зодиака — кто лучший супруг?

Новости партнеров

К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
Зодиак: самые пьющие знаки
Зодиак: самые пьющие знаки
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять