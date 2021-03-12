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Акула попыталась раскромсать невнимательного рыбака (видео)

Сегодня, 05:55

Мужчина отбился от агрессивной рыбы удочкой

Рыбак из Австралии Джош Хатчинс стал жертвой нападения агрессивной акулы. Инцидент произошел в нескольких метрах от побережья Кокосовых островов. Видео произошедшего опубликовано в Instagram.

На кадрах показано, как к Джошу, стоящему по колено в воде, устремляется небольшого размера хищник. Мужчина отбивается от агрессивной рыбы удочкой, а его друг Кейн кричит: "Выбирайся! Выбирайся оттуда!".

Kane Chenoweth (@kanechenoweth)

По словам рыбаков, акулы съедали все, что они ловили.

"Конкретно эта акула преследовала рыбу до самой ноги Джоша и так перевозбудилась, что врезалась в его ноги и проскочила дальше", – вспоминает Кейн.

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Ролик сначала появился в Twitter, а затем и в Instagram. "Если дикая природа не пытается тебя убить, то действительно ли ты в Австралии?" – пошутил в комментариях один из пользователей Сети.

Напомним, рыбак Дин Батлер из австралийского города Форстер (штат Новый Южный Уэльс) снял на видео нападение большой белой акулы на его лодку – хищница откусила часть винта. Кроме этого, мы рассказывали, как гигантская акула-людоед кружила вокруг мужчины в лодке.

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видео Австралия акула
Источники: Сегодня , instagram.com/kanechenoweth
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