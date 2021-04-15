Чоловік провів три години у воді з акулами і вижив (видно)
Коді Лав з Австралії займався дайвінгом у районі Великого Бар'єрного рифа, але через сильну течію його човен перекинувся
24-річний житель австралійського штату Квінсленд, шахтар Коді Лав три години провів у воді, що кишіла акулами. Його човен перекинувся поблизу Великого Бар'єрного рифа через сильну течію.
Чоловік опинився один на один з акулами, які плавали поблизу. Він зняв інцидент на відео і опублікував відеозапис у TikTok, повідомляє видання The Mirror.
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На записі видно, що чоловік знаходиться у відкритому морі. Він запускає у повітря сигнальну ракету, відчайдушно намагаючись покликати на допомогу.
"Чудовий день на рифі, – зазначає він. – Я підвіз свою кохану на роботу й дізнався, що сьогодні не потрібен начальнику. Тоді я вирішив трохи поплавати у морі".
Через пів години австралієць помітив вертоліт, що летів у його напрямку.
"Вертоліт дав мені надію на допомогу, але всі сподівання зійшли нанівець, коли він розвернувся і полетів", – зазначив Лав.
Через дві години дайвер у розпачі подав сигнал лиха за допомогою радіомаяка, і за ним прилетів рятувальний вертоліт. Чоловік не постраждав.
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